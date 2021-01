Alors que tous les yeux sont rivés sur l’annonce du Galaxy S21 prévue plus tard dans la journée, Samsung Display a publié un teaser pour un prochain ordinateur portable avec un écran OLED qui arborera également une caméra sous-écran. L’appareil en question s’appelle Blade Bezel et sera le premier produit du portefeuille de Samsung à intégrer un appareil photo sous l’écran. La vidéo teaser qui l’accompagne montre l’ordinateur portable et se concentre principalement sur son écran.

Le panneau OLED du Blade Bezel est annoncé comme seulement 1 mm d’épaisseur et pèse 130 grammes. Grâce à la surface d’écran ajoutée des cadres supprimés, l’ordinateur portable est annoncé comme ayant un rapport écran / corps de 93%. Nous n’obtenons pas les dimensions réelles de l’ordinateur portable, mais nous nous attendons à un ordinateur portable ultraportable mince et léger.









Caméra UD • Panneau OLED

Selon certaines rumeurs, Samsung travaille sur la mise en œuvre d’une caméra UD dans ses téléphones depuis un certain temps maintenant, mais il semble que les résultats ne soient pas encore optimaux et il est plus facile de tester les eaux avec un ordinateur portable avant d’amener la technologie à des facteurs de forme plus petits. Selon les premières spéculations, le Galaxy Z Fold 3 sera le premier téléphone Samsung à faire ses débuts avec un appareil photo UD plus tard cette année.

La source (en chinois) | Via