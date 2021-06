Samsung va proposer un RAN ouvert en Europe avec Vodafone UK – Samsung Global Newsroom

Vodafone UK sélectionne Samsung pour le premier déploiement commercial à grande échelle en Europe d’Open RAN optimisé par vRAN ; Samsung entre en Europe avec ses dernières solutions 5G

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui qu’elle a été sélectionnée comme l’un des principaux fournisseurs de RAN ouvert pour Vodafone, une importante société de télécommunications, pour apporter le réseau d’accès radio virtualisé (vRAN) au Royaume-Uni (Royaume-Uni), ainsi que ses dernières solutions 4G et 5G, y compris son Massive MIMO et d’autres radios.

Pour cette collaboration, Samsung fournira ses solutions commerciales vRAN et ses radios compatibles O-RAN, couvrant à la fois le spectre à bande basse et à bande moyenne. Le RAN entièrement virtualisé de la société est basé sur un logiciel et fonctionne sur des serveurs commerciaux standard (COTS), offrant des fonctionnalités et des performances équivalentes à celles des équipements matériels traditionnels. En utilisant une architecture cloud native et basée sur des conteneurs, le vRAN de Samsung permet des déploiements plus flexibles et une plus grande efficacité dans la gestion de réseau pour les opérateurs mobiles.

Parmi les principaux avantages de l’architecture révolutionnaire figurent ses capacités d’automatisation, qui simplifient la gestion du réseau de bout en bout. Avec le vRAN de Samsung, les opérateurs peuvent rapidement répondre aux demandes évolutives des services nouveaux et existants avec un impact minimal sur le déploiement. Samsung livrera également à Vodafone UK ses principales radios 5G compatibles O-RAN, y compris les dernières radios Massive MIMO.

« Vodafone s’engage à diriger la prochaine vague de transformation numérique à travers l’Europe, en garantissant une connectivité rapide et fiable pour tous », a déclaré Johan Wibergh, directeur de la technologie, Vodafone. « L’Open RAN, bâti sur des partenariats solides, est essentiel pour réaliser cette ambition. Les solutions innovantes et l’expertise de Samsung font partie de la fondation qui crée ce réseau du futur.

Cette collaboration avec Vodafone marque une première pour Samsung, car la société apporte sa technologie RAN virtualisée native du cloud au réseau d’un opérateur leader en Europe. Comme le reconnaissent de nombreux acteurs du secteur, les technologies RAN et O-RAN virtualisées seront importantes pour aider à faire évoluer les architectures de réseau pour alimenter la prochaine génération d’applications et de services 5G. À cette fin, Samsung a constamment été à la pointe de l’innovation vRAN, montrant plus récemment sa capacité à prendre en charge les vitesses multi-gigabit des radios Massive MIMO sur les serveurs COTS (Link).

« Nous sommes fiers que cette collaboration avec Vodafone, l’un des principaux opérateurs au monde, soit le premier déploiement à grande échelle de nos technologies 5G pionnières en Europe, y compris vRAN et O-RAN », a déclaré Paul Kyungwhoon Cheun, président et chef de Réseaux d’affaires chez Samsung Electronics. « C’est un grand pas en avant, car de plus en plus d’opérateurs passent aux nouvelles technologies RAN pour donner la priorité à l’expérience utilisateur et à l’efficacité. Nous sommes impatients de continuer à ouvrir la voie à l’innovation 5G pour répondre aux normes les plus élevées de nos clients en matière de performance, de fonctionnalité et de fiabilité. »

Samsung a été le pionnier de la livraison réussie de solutions 5G de bout en bout, notamment des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à la recherche et au développement continus, Samsung pousse l’industrie à faire progresser les réseaux 5G avec son portefeuille de produits leader sur le marché, des solutions RAN et Core entièrement virtualisées aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation alimentés par l’IA. La société fournit actuellement des solutions de réseau aux opérateurs mobiles qui offrent une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde.

Vodafone est une entreprise de télécommunications leader en Europe et en Afrique. Nous sommes le plus grand opérateur de réseaux mobiles et fixes en Europe et l’un des principaux fournisseurs mondiaux de connectivité IoT. Notre plateforme technologique M-Pesa en Afrique permet à plus de 48 millions de personnes de bénéficier d’un accès aux paiements mobiles et aux services financiers. Nous exploitons des réseaux mobiles et fixes dans 21 pays et travaillons en partenariat avec des réseaux mobiles dans 49 autres. Au 31 mars 2021, nous avions plus de 300 millions de clients mobiles, plus de 28 millions de clients haut débit fixe, plus de 22 millions de clients TV et nous avons connecté plus de 123 millions d’appareils IoT.