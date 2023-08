Samsung va lancer le Galaxy Z Fold5 édition Thom Browne, 7 appareils en préparation

Samsung a lancé le Galaxy Z Fold5 il y a environ un mois en plusieurs couleurs, et nous entendons maintenant que le conglomérat coréen lancera ensuite une édition spéciale Fold5, qui s’appellera Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition.

Prenez place au @ThomBrowne table pour célébrer une nouvelle expérience en matière de design et d’innovation. #GalaxyxThomBrowne pic.twitter.com/XxPW5zMJ9l – Samsung Mobile (@SamsungMobile) 24 août 2023

La source indique que Samsung prévoit de lancer sept autres appareils, dont le Galaxy S23 FE, les Galaxy Tab S9 FE et FE+, les Galaxy Tab A9 et A9+, le Galaxy SmartTag 2 et les Galaxy Buds3.

Il reste à voir si Samsung dévoilera ces appareils séparément ou les présentera lors d’un autre événement Galaxy Unpacked. Nous doutons que cette dernière solution se produise. Et pendant que nous attendons un mot officiel de Samsung sur ces produits, vous pouvez lire notre revue Galaxy Z Fold5 et notre revue Galaxy Z Flip5 pour en savoir plus à leur sujet.

Source