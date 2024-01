Samsung va intégrer le modèle d’IA de Baidu dans ses nouveaux combinés Galaxy S24, alors que ses rivaux de Chine continentale proposent de nouveaux smartphones dotés d’une technologie similaire

Samsung Électronique s’est associé à Baidu intégrer les Chinois l’Internet le grand modèle linguistique du géant (LLM) – la technologie derrière les chatbots comme ChatGPT – dans le Sud coréen le dernier produit phare de l’entreprise 5G dispositif, marquant une nouvelle poussée dans le plus grand téléphone intelligent marché où les concurrents nationaux sont sur le point de lancer des combinés avec intelligence artificielle (IA) fonctionnalités.

Dans le cadre d’un partenariat stratégique entre la branche chinoise de Samsung et Baidu AI Cloud, le logiciel récemment dévoilé Série Galaxy S24 va déployer le Ernie LLM pour effectuer le nouveau “Cercle pour rechercher” fonctionnalité qui permet aux utilisateurs du continent de rechercher des textes, des images ou des vidéos via des gestes de la main, avec des résultats fournis par la société chinoise de recherche en ligne et d’IA, selon une annonce publiée jeudi.

Ernie aidera également les utilisateurs à traduire et résumer des textes, ainsi qu’à transcrire des discours dans plusieurs langues via la fonction Note Assistant, selon Baidu.

À l’échelle mondiale, Samsung a exploité Googlec’est Technologie Gemini IA pour alimenter ses nouveaux smartphones 5G compatibles avec l’IA dans le cadre d’un partenariat pluriannuel annoncé la semaine dernière. Toutefois, en Chine continentale, Google et OpenAILes modèles de ne sont pas disponibles, ce qui a incité le géant coréen de l’électronique à s’appuyer sur un partenaire national en matière d’IA pour maintenir la compétitivité de ses nouveaux appareils sur le continent.

Des gens se tiennent devant des cartes électroniques faisant la promotion de la nouvelle série phare de smartphones Galaxy S24 de Samsung Electronics à Séoul, en Corée du Sud, le 18 janvier 2024. Photo : Reuters

Les enjeux sont élevés pour Samsung et Baidu, car les livraisons mondiales de smartphones génératifs basés sur l’IA devraient atteindre plus de 100 millions d’unités cette année et croître rapidement pour atteindre 522 millions en 2027, selon un récent rapport de Counterpoint Research.

La course à l’intégration de fonctionnalités d’IA générative dans les smartphones s’est déjà intensifiée parmi les principaux fournisseurs chinois de téléphones, qui voient l’innovation comme un potentiel changement pour l’industrie mondiale afin de surmonter une longue crise.

Plus tôt ce mois-ci, Honneur a lancé Magic 6, son premier combiné 5G intégré à son MagicLM auto-développé. Cela faisait suite à la sortie le mois dernier de OppoLes combinés de la série Find X7 de sont construits avec la propre fonctionnalité AndesGPT AI de l’entreprise.

D’autres fabricants chinois de smartphones ont également publié leurs propres LLM, notamment Technologies Huawei‘ Pangu et VivoC’est BlueLM. En revanche, d’autres fournisseurs de smartphones ont intégré des capacités d’IA dans leurs systèmes d’exploitation, comme la dernière itération de XiaomiC’est HyperOS.

Baidu, qui a ouvert son service Ernie Bot au grand public fin aoûta annoncé en septembre que le dernière version de son LLM, Ernie 4peut être utilisé pour créer des applications d’IA destinées à être utilisées dans un large éventail d’industries traditionnelles et de scénarios commerciaux afin d’améliorer l’efficacité.

La dernière collaboration chinoise de Samsung intervient alors que les fournisseurs de services d’IA sont confrontés à des restrictions réglementaires accrues, alors que les autorités du continent publient cette année de nouvelles directives et règles pour garantir que le contenu généré par l’IA s’aligne sur ce que le gouvernement autorise.

En août dernier, la Chine a imposé réglementations détaillées régissant les services nationaux d’IA générativece qui en fait l’un des premiers pays au monde à mettre en œuvre des règles couvrant cette technologie émergente.

Le règlement cible tous les services de contenu génératif d’IA, y compris le texte, les images, l’audio et la vidéo. Il exige que les entreprises proposant leurs produits au grand public favorisent un contenu sain et « adhèrent aux valeurs socialistes fondamentales ».

