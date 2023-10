Samsung va encore réduire sa production de puces mémoire pour endiguer les pertes

Samsung Device Solutions (DS), la division en charge de l’activité lucrative de production de puces, a enregistré une perte au premier trimestre de cette année, son premier trimestre dans le rouge depuis 2009. Malheureusement, le reste de cette année ne s’annonce pas bien. non plus, Samsung réduit donc ses objectifs de production.

La perte d’exploitation au premier trimestre s’est élevée à 4 600 milliards de KRW, qui a été ramenée à 4 360 milliards de KRW au deuxième trimestre. La perte pour le troisième trimestre sera d’environ 4 000 milliards de KRW (2,95 milliards de dollars), prédit l’analyste Kim Dong-won de KB Securities.

D’autres analystes prévoient des pertes plus faibles pour le troisième trimestre – 3 700 milliards de KRW, selon Kim Kwang-jin de Hanwha Investment & Securities, et 3 600 milliards de KRW, selon Greg Roh de Hyundai Motor Securities.

Au premier semestre, Samsung a réduit sa production de puces DRAM de 20 % et de puces NAND Flash de 30 %. Pour le second semestre, les réductions augmenteront respectivement à 30 % et 40 %, indique Kim Dong-won.

Samsung DS installe une nouvelle ligne de production de puces à Pyeongtaek

Le problème est la faible demande de puces – les concurrents de Samsung, SK hynix et Micron Technology, ont déjà réduit leur production l’année dernière. Il y a toujours une offre excédentaire de puces et il faudra un certain temps pour que l’offre et la demande s’équilibrent.

L’activité mémoire gérée par la division DS est décrite comme la « vache à lait » de Samsung. Au deuxième trimestre de cette année, la société a généré 14 730 milliards de KRW sur un total de 60 010 milliards de KRW de revenus. Si l’on considère le deuxième trimestre de l’année dernière, la division a généré 28 500 milliards de KRW sur un chiffre d’affaires total de 77 200 milliards de KRW et a enregistré un bénéfice d’exploitation de 9 980 milliards de KRW.

Samsung Device Solutions travaille actuellement à la mise en service d’une nouvelle ligne de production sur le campus de Pyeongtaek, ce qui est une autre raison des pertes actuelles en plus de la baisse de la demande.

