Samsung va développer des écrans pliants pour Google, Oppo et Xiaomi

Un nouveau rapport de L’Elec réitère un précédent rapport de décembre selon lequel vivo, Oppo, Xiaomi et Google publieraient tous un appareil pliable. Le rapport d’aujourd’hui ne mentionne pas vivo, mais il mentionne que Samsung développe des écrans pliants pour Oppo, Xiaomi et Google. Le nouveau rapport détaille certaines des spécificités de l’écran pliable de chaque OEM et de ses tailles supposées.

À partir d’Oppo, on dit que l’écran en question s’ouvre de haut en bas, ce qui signifie que l’appareil aura un facteur de forme à clapet. L’écran externe mesurera entre 1,5 et 2 pouces, nous imaginons donc que l’écran sera long et haut une fois déplié. Alors qu’Oppo a travaillé avec Samsung, BOE et Visionox pour un prototype pliant vers l’extérieur de 7,7 pouces, l’OEM chinois travaillera uniquement avec Samsung pour cet appareil.







Rendus 3D basés sur un brevet Oppo pour un téléphone pliable

Ensuite, Xiaomi passe d’un écran pliant vers l’extérieur à un écran pliant dans la salle. L’écran de 7,92 pouces de son prototype a été développé par Visionox, mais pour cet écran – qui peut être de 8,02 pouces – Xiaomi s’associera à Samsung et CSOT. Pour référence, CSOT et BOE ont développé l’écran pliable du Motorola Razr 2019. L’appareil pliable de Xiaomi aura apparemment un écran externe de 6,38 pouces. Des images fuites de l’appareil de Xiaomi du mois dernier pourraient montrer cet appareil même.











Téléphone pliable Xiaomi (signalé en janvier 2021)

Enfin, bien qu’il n’y ait pas autant d’informations fournies sur l’appareil de Google, le rapport mentionnait que Samsung développait un écran OLED pour Google. Un tel écran mesurerait «environ 7,6 pouces».



Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Même si ce n’est que des rumeurs et des rapports, il est intéressant de voir autant d’intérêt pour les appareils pliants des OEM. Samsung détient actuellement la couronne en matière de téléphones pliables. La société devrait dévoiler trois nouveaux produits pliables cette année, dont un modèle Z Flip à moindre coût.

La source