Samsung va déployer un Galaxy Z Fold plus fin en Corée

Par Nam Hyun-woo

Samsung Electronics lancera vendredi son Galaxy Z Fold Special Edition (SE) en Corée, qui présentera le profil le plus fin de la série de smartphones Z Fold de la société.

Samsung a annoncé lundi qu’il recevrait les commandes du nouveau smartphone via ses centres commerciaux en ligne officiels et les trois principaux opérateurs de téléphonie mobile du pays à partir de 9 heures vendredi. Le prix est fixé à 2,79 millions de wons (2 040 dollars).

Comme prévu par le marché, le nouveau téléphone mesure 10,6 millimètres d’épaisseur une fois plié et pèse 236 grammes, ce qui le rend 1,5 mm plus fin et 3 g plus léger que le dernier Galaxy Z Fold 6. En raison de sa conception plus fine, l’appareil ne comprend pas de S Stylet.

Une fois déplié, l’écran principal présente un écran de 203,1 mm avec un rapport 20:18, ce qui en fait le plus grand de la série Z Fold. Une fois plié, l’écran de couverture offre un affichage de 164,8 mm avec un rapport 21:9, offrant une expérience utilisateur et une prise en main similaire à celle des smartphones de type barre.

Le Galaxy Z Fold SE est le premier de la série Galaxy Z à disposer d’un appareil photo grand angle de 200 mégapixels et est alimenté par la plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm.

« Nous présentons notre nouveau produit en Corée pour exprimer notre gratitude aux consommateurs nationaux qui dominent le marché des smartphones pliables », a déclaré Lim Seong-taek, vice-président exécutif de Samsung Electronics.

« Le SE offre une expérience pliable mince et légère, combinée à un design élégant présentant des motifs complexes et des couleurs riches et sophistiquées. »

Samsung a lancé le SE trois mois seulement après avoir dévoilé le Galaxy Fold Z 6, dans un contexte de concurrence croissante entre les fabricants de smartphones pour des téléphones pliables plus fins, en particulier de la part d’entreprises chinoises comme Xiaomi et Honor.

Selon l’organisme de suivi du marché IDC, Huawei a pris une part de 27,5 % du marché mondial des téléphones pliables au deuxième trimestre de cette année, battant Samsung avec 16,4 %.

Honor détient actuellement le titre de smartphone pliable vers l’intérieur le plus fin au monde avec son Honor Magic V3 avec un profil de 9,3 mm une fois plié. Le MIX Fold 4 de Xiaomi mesure 9,47 mm d’épaisseur une fois plié.

Ces fabricants de smartphones mettent en avant l’épaisseur de leurs appareils dans leur stratégie marketing.

Lors du salon de l’électronique grand public IFA 2024 à Berlin le mois dernier, la société chinoise Honor s’est directement attaquée à la série Galaxy Z Fold de Samsung en gravant « les plus petites excuses au monde » aux propriétaires de Galaxy Z Fold sur la charnière de son smartphone pliable Magic V3. Celui-ci critiquait de manière moqueuse l’inconvénient de devoir opter pour ce que Honor a appelé « l’alternative la plus volumineuse de Samsung ».

Un responsable de Samsung a déclaré que la société n’avait pas encore décidé des projets de lancement du SE sur le marché mondial, mais a ajouté que la société cherchait à élargir sa gamme de téléphones pliables plus minces sur le marché chinois.