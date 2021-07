Samsung va créer le premier studio de production virtuel avec CJ ENM en s’appuyant sur une technologie d’affichage de pointe – Samsung Global Newsroom

La collaboration de Samsung avec CJ ENM montre son engagement à innover sur le marché croissant de la production virtuelle avec sa technologie de pointe Micro LED, The Wall

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec CJ ENM, le premier groupe de divertissement et de médias d’Asie à l’origine du film primé aux Oscars ‘Parasite’, pour construire un studio de production virtuel pour diriger la production de futurs contenus vidéo. En combinant sa technologie de pointe Micro LED avec la production de contenu mondialement reconnue de CJ ENM pour les séries télévisées et les films, Samsung franchit une nouvelle étape dans une nouvelle initiative visant à innover sur le marché de la production virtuelle en pleine expansion.

Grâce à ce partenariat, Samsung fournira sa technologie d’affichage de pointe, The Wall, au studio virtuel de CJ ENM, une partie de son complexe de studios de production télévisuelle et cinématographique dont l’ouverture est prévue à Paju, en Corée, plus tard cette année. Le studio de volume de production virtuelle personnalisé sera le premier au monde à tirer parti de la technologie LED illimitée de The Wall, ouvrant de nouvelles possibilités pour les opérations de production de contenu vidéo et les solutions de production virtuelle. L’écran principal sera installé dans une forme ovale d’un diamètre de 20 mètres et d’une hauteur de sept mètres ou plus, créant une toile de fond apparemment sans fin pour capturer le contenu.

« Nous sommes ravis de collaborer avec CJ ENM pour créer un studio de production virtuel doté des technologies d’affichage les plus avancées de Samsung », a déclaré Jong-hee Han, président de Visual Display Business chez Samsung Electronics. « Avec ce partenariat, Samsung lance une nouvelle initiative de l’industrie de la production virtuelle avec un engagement à fournir des produits et des solutions innovants qui offrent l’environnement optimal pour la production de contenu de nouvelle génération. »

Ce studio de production virtuel utilisera des écrans LED et des caméras connectées pour créer des paramètres virtuels en temps réel. Cette solution permettra de gagner du temps et de réduire les coûts de composition d’images et de production sur site tout en aidant les cinéastes à voir la caméra sur le tournage en direct dans n’importe quelle direction.

La technologie modulaire du mur permet aux créateurs de concevoir des environnements selon leurs exigences spécifiques, permettant une variété d’options d’installation telles que l’installation au plafond et la conception convexe ou concave, selon la conception interne du studio.

Le modèle 2021 de The Wall (nom du modèle : IWA) avec la technologie Micro LED améliore l’expression visuelle avec des noirs ultra-profonds et des angles de vision larges, offrant aux cinéastes et aux créateurs de contenu la toile ultime pour réaliser leurs visions. Les écrans modulaires sont idéaux pour les studios grâce à leur expression précise des couleurs, leur technologie de qualité d’image HDR10+ et cinéma LED et des fréquences d’images optimisées pour les maisons de production. Un nouveau processus de moulage est également appliqué aux surfaces modulaires de The Wall pour minimiser la formation de motifs moirés, une nuisance généralement associée au tournage d’écrans LED standard.

L’écran massif du mur mesure plus de 1 000 pouces, produisant des couleurs vives et des détails prenant en charge jusqu’à 16K haute résolution1 contenu. Des fréquences d’images dédiées à la production en studio, un nouvel ajout au modèle de cette année, permettent aux producteurs d’exécuter du contenu à des fréquences d’images telles que 23,976, 29,97 et 59,94 Hz, garantissant une synchronisation transparente des vidéos avec les fréquences d’images de caméra les plus utilisées. La technologie Frame Rate Sync réduit davantage les perturbations de l’écran pour une précision réaliste. Avec des films de protection LED résistants à la poussière et à la contamination, ainsi qu’une variété de solutions faciles à utiliser, telles que la gestion à distance et le réglage des couleurs, The Wall est conçu pour une gestion pratique dans n’importe quel environnement.

Les deux sociétés s’attendent à ce que cette collaboration améliore les possibilités de production de contenu tout en satisfaisant une variété de clients en réimaginant la production de contenu pour l’environnement de divertissement en évolution rapide d’aujourd’hui.

« Le partenariat stratégique avec Samsung permettra à CJ ENM de faire avancer la création d’une nouvelle centrale de contenu de nouvelle génération », a déclaré Ho-sung Kang, PDG de CJ ENM. « Alors que CJ ENM investit 4,4 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années dans le contenu de divertissement, nous prenons les devants dans la construction d’un studio de production n ° 1 mondial pour devenir une entreprise de divertissement de premier plan au monde. »

À propos de CJ ENM

CJ ENM est la principale société asiatique de divertissement et de style de vie dont le siège est à Séoul, en Corée. Depuis 1995, la société s’est engagée dans un large éventail d’entreprises à travers le spectre de l’industrie, y compris le contenu multimédia, la musique, le cinéma, les arts de la scène et l’animation, fournissant son contenu original de premier ordre à diverses plateformes médiatiques. CJ ENM a créé, produit et distribué des contenus de renommée mondiale, notamment un film primé à Cannes Parasite, comédie musicale primée aux Tony Awards Crépus Bottes, records au box-office coréen Courants rugissants, Travail extrême, Ode à mon père, ainsi que des séries télévisées recherchées telles que Crash atterrissant sur vous, M. Sunshine, Guardian: Le Dieu solitaire et grand, les grands-pères sur les fleurs, je peux voir votre voix et plus. Pour offrir les meilleures expériences K-Culture dans le monde, CJ ENM présente KCON/KCON : TACT, la plus grande convention et festival K-culture au monde célébrant Hallyu et Mnet Asian Music Awards (MAMA), les plus grands prix musicaux d’Asie. Avec des bureaux régionaux en Asie, en Europe et aux États-Unis, CJ ENM emploie actuellement plus de 3 600 personnes.

1 La résolution 16K n’est disponible que pour les dispositions horizontales avec une disposition de 15 360 x 2 160 pixels.