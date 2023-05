Samsung va commencer à acheter des panneaux OLED de LG pour ses téléviseurs

Samsung est peut-être un grand fabricant de téléviseurs, mais il ne fabrique plus de téléviseurs OLED depuis 2015. La société a misé sur ses panneaux QLED, qui sont beaucoup plus proches des panneaux LCD en termes de coût et de qualité. La société développe également rapidement sa technologie microLED, considérée comme supérieure à l’OLED en termes de qualité d’image, mais toujours d’un coût prohibitif et uniquement disponible dans les plus grandes diagonales.

Il semble maintenant que Samsung cherche à gagner plus de temps pour que la technologie microLED mûrisse et cherchera à couvrir le marché haut de gamme avec des téléviseurs OLED. Et l’entreprise s’est tournée vers son voisin sud-coréen pour y parvenir.

Selon Reuter, Samsung et LG ont conclu un accord dans lequel ce dernier fournira 2 millions de panneaux OLED haut de gamme de 77 et 83 pouces en 2024, 3 millions en 2025 et 5 millions en 2026. À ce jour, environ 50 % du marché des téléviseurs OLED est détenu par LG, tandis que Sony obtient 26 %. Et Sony se procure également ses panneaux auprès de LG.

Une partie de la raison pour laquelle Samsung opère un changement aussi radical dans sa stratégie est probablement due à la féroce concurrence chinoise sur le segment LCD ainsi qu’au T1 2023 pas si bon de Samsung.

