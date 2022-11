Samsung va apporter le mode de performance Light aux téléphones Galaxy S23 pour une meilleure autonomie de la batterie

Samsung augmentera la capacité de la batterie des Galaxy S23 et S23+, selon les rumeurs. Le téléphone vanille montera à 3 900 mAh, le modèle plus à 4 700 mAh (+ 200 mAh dans les deux cas). Seul le S23 Ultra conservera la capacité de son prédécesseur, 5 000 mAh. Mais Samsung a trouvé un autre moyen d’améliorer la durée de vie de la batterie : le mode Lumière.

Ce mode a été introduit pour les pliables de Samsung plus tôt cette année et sert d’alternative au mode Standard. Il donne la priorité à la durée de vie de la batterie et au fonctionnement à froid par rapport aux performances absolues.

Selon Univers de glace, la baisse des performances sera modérée tandis que la réduction de la consommation d’énergie sera importante. Notez que ceci est distinct du mode d’économie d’énergie habituel.







Mode lumière tel qu’il apparaît sur le Galaxy Z Fold4

Le mode clair n’affectera pas les performances dans les jeux, car leur profil de performances continuera d’être contrôlé à partir des paramètres distincts de Game Booster, comme c’est le cas actuellement.

Le nouveau Snapdragon 8 Gen 2 montre des résultats prometteurs, de sorte que l’amélioration des performances du nouveau chipset peut compenser le ralentissement causé par le mode Light. Cela dit, la 8 Gen 2 promet d’être plus économe en énergie que la 8 Gen 1, donc la durée de vie de la batterie devrait être meilleure (avant même de tenir compte des batteries plus grosses des Galaxy S23 et S23 +).

PS. la capture d’écran provient clairement d’un Galaxy Z Fold4, nous n’avons donc aucune idée de la manière dont le mode Lumière fonctionnera réellement sur un vrai S23.

