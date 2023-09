Samsung utilisera également des graphiques AMD pour sa gamme de puces Exynos de milieu de gamme

@Tech_Reve sur X est intervenu avec un autre rapport sur Samsung sur X et cette fois, il s’agit de matériel mobile. L’informateur a révélé que Samsung utiliserait des graphiques AMD pour ses chipsets Exynos de milieu de gamme. Les nouveaux GPU apparaîtront sur les midrangers Samsung dès l’année prochaine.

Les deux sociétés travaillent en étroite collaboration depuis un certain temps maintenant, car le GPU haut de gamme Exynos 2200 de Samsung est basé sur l’architecture graphique RDNA2 d’AMD, apportant des technologies telles que le traçage de rayons. Cependant, la rumeur dit que l’ADNm apparaîtra pour la première fois dans Exynos 1430 et 1480 et se concentrera davantage sur le côté traitement de l’image.

Il s’avère que l’objectif principal de Samsung est d’améliorer les capacités d’apprentissage automatique et de traitement d’images de ses appareils économiques, et les performances de jeu ne seront probablement pas l’objectif principal.

Source