Samsung US vous permettra d’échanger deux anciens appareils pour obtenir un nouveau Galaxy Z Fold3 ou Z Flip3

Samsung a finalement confirmé la date du 11 août pour l’événement Unpacked et accepte désormais les inscriptions des personnes intéressées par les prochains produits phares pliables Galaxy. Samsung US promet que si vous vous inscrivez maintenant, vous obtiendrez gratuitement Care+ pendant 12 mois (d’une valeur allant jusqu’à 155 $), une « offre spéciale supplémentaire » pendant la période de précommande et jusqu’à 100 $ supplémentaires en crédit d’échange.

En parlant de crédit d’échange, après avoir rempli le formulaire pour réserver une place en ligne, vous verrez que vous pouvez envoyer deux appareils, pas un seul. Et vous n’êtes pas limité aux vieux téléphones, vous pouvez échanger un téléphone, une tablette ou une montre intelligente (deux de chaque fonctionnent aussi).

Normalement, vous êtes autorisé à un seul échange par achat. Il y a Échange familial cela vous permet d’acheter jusqu’à quatre téléphones Galaxy S21 et d’envoyer une ancienne unité pour chacun, mais pas plus que ce que vous avez commandé. Cela semble être la première fois que Samsung propose un tel accord deux pour un et jusqu’à présent, il n’est disponible que sur le site américain.

Malheureusement, la page ne répertorie pas encore le montant de la remise que vous recevrez pour les différents appareils éligibles que vous pouvez envoyer. Vous pouvez accéder à une page sur La boutique en ligne de Samsung et jouez avec l’option d’échange pour obtenir une ligne directrice sur le crédit auquel vous pouvez vous attendre pour vos appareils.

