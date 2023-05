Samsung US réduit le Galaxy Z Fold4 et le Galaxy S23 +, offre des mises à niveau de stockage gratuites

La semaine des ventes Discover Samsung se termine aujourd’hui, mais il n’est pas trop tard pour faire une bonne affaire. Les offres d’aujourd’hui incluent le Galaxy Z Fold4, qui commence désormais à un prix effectif de 1 000 $.

C’est avec jusqu’à 900 $ de crédit d’échange plus 100 $ de crédit Samsung, qui peuvent être dépensés en accessoires. Notez que ce prix est pour le modèle 12/512 Go grâce à une mise à niveau de stockage gratuite à partir de la configuration de base de 256 Go.





Si vous n’êtes pas vendu sur les pliables, le Galaxy S23 + plus traditionnel commence à 720 $ – c’est pour le modèle 8/512 Go car Samsung propose une mise à niveau de mémoire gratuite pour celui-ci comme ewll. Le prix peut être réduit avec un crédit de reprise amélioré, ce qui signifie que vous pouvez envoyer plusieurs anciens appareils.





Samsung a choisi plusieurs téléviseurs à présenter lors de la dernière journée de la semaine Discover avec plusieurs versions du téléviseur extérieur Terrace. Mais nous mettrons en évidence le moniteur de jeu Samsung Odyssey G7 de 32 pouces. Il dispose d’un écran WQHD incurvé avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz (temps de réponse de 1 ms) et est compatible G-Sync. Il s’agit essentiellement d’un téléviseur intelligent Tizen, vous pouvez donc utiliser les services de streaming de jeux lorsque votre PC ou votre console est éteint.

Si vous recherchez plutôt une puissance de calcul en déplacement, le Galaxy Book3 est à 250 $ de réduction cette semaine. Il s’agit d’un ordinateur portable léger (3,53 lb) avec un écran FHD+ de 15,6 pouces alimenté par un processeur Intel Core i7-1360P avec GPU Arc A350M et une configuration de mémoire de 16/512 Go.

L’offre d’une semaine sur le Galaxy S23 est toujours valable, d’ailleurs, le téléphone commence à 100 $ si vous maximisez le crédit de reprise.