Samsung US propose toujours une mise à niveau de stockage gratuite sur certaines unités Galaxy Z Fold5

Une partie des avantages de précommande du Samsung Galaxy Z Fold5 était une mise à niveau gratuite du stockage de 256 Go à 512 Go de stockage. Bien que les précommandes aient pris fin il y a quelques semaines, vous pouvez toujours obtenir gratuitement le double du stockage à une condition.

Les coloris Phantom Lack et Icy Blue sont disponibles chez Samsung États-Unis avec une réduction de 120 $ – exactement le prix de la mise à niveau du stockage. Cela signifie qu’une unité noire de 512 Go coûte 1 800 $, tandis qu’un modèle de couleur crème coûte 1 920 $.









Le Galaxy Z Fold5 dans les couleurs Phantom Black et Icy Blue coûte 120 $ de réduction

Si vous recherchez une unité déverrouillée, il y a un minimum garanti de 200 $ pour les échanges – tout vieux smartphone, même avec un écran fissuré, baisse le prix du Z Fold5 de 200 $. La remise maximale est de 1 000 $.

Si vous souhaitez signer un nouveau contrat ou renouveler, T-Mobile propose un Galaxy Z Flip5 gratuit ou jusqu’à 1 000 $ de réduction sur le Z Fold5 avec un échange éligible et un forfait Go5G Plus. AT&T offre jusqu’à 1 000 $ de réduction sur un Fold avec un forfait AT&T Unlimited et un échange. Verizon offre jusqu’à 1 000 $ de réduction avec certains échanges et une saison gratuite de NFL Sunday Ticket sur YouTube. Notez que le minimum d’échange de 200 $ s’applique également aux offres des transporteurs.

En plus de votre achat du Z Fold5, vous pouvez également bénéficier de réductions sur d’autres produits Samsung Galaxy : 230 $ de réduction sur une Galaxy Tab S9 (jusqu’à 690 $), 120 $ de réduction sur une Galaxy Watch6 Classic (300 $ pour un modèle Bluetooth de 43 mm, 322,50 $ pour un modèle de 47 mm) et 130 $ de réduction sur les Galaxy Buds2 Pro (jusqu’à 100 $).

Il existe également une promotion en cours pour les nouvelles tablettes, les Galaxy Tab S9, Tab S9+ et Tab S9 Ultra. Ceux-ci commencent à 800 $, 1 000 $ et 1 200 $ sur Samsung États-Unisrespectivement, pour les modèles Wi-Fi avec la configuration de mémoire de base.

L’accord ici est que vous obtenez un Cover Keyboard Slim gratuit (d’une valeur de 140 $ pour la petite Tab S9, 200 $ pour la Tab S9 Ultra). Vous pouvez également vous procurer une Galaxy Watch6 avec une réduction de 95 $ (le prix de départ est donc de 225 $) et un Galaxy Buds2 Pro avec une réduction de 25 % (172,50 $).













Les ardoises Galaxy Tab S9 sont livrées avec une housse de clavier gratuite

Si vous souhaitez une connectivité 5G sur votre tablette, seule la Galaxy Tab S9+ propose actuellement cette option. Verizon offre 100 $ de réduction (sous forme de crédit sur facture) si vous vous inscrivez à un forfait illimité.

Il existe également une offre d’échange avec un minimum garanti de 75 $ et un maximum de 650 $.