Samsung US propose des offres de lancement pour les ardoises Galaxy Tab S9 FE, Buds FE et Galaxy S23 FE

La gamme de produits FE est désormais parallèle à la série principale Galaxy : vous pouvez vous procurer un téléphone, une tablette et maintenant même des écouteurs TWS, le tout pour moins d’argent que les gadgets Galaxy classiques. Et avec la promo de lancement, vous pouvez économiser encore plus.

Samsung US lancera les ventes ouvertes des Galaxy Tab S9 FE et Galaxy Tab S9 FE+ le mardi 10 octobre. La société offrira une Smart Book Cover gratuite avec chaque tablette.

Si vous effectuez une mise à niveau à partir d’un ancien Galaxy Tab A, Samsung vous offrira un crédit de reprise garanti de 75 $. Vous pouvez également envoyer des appareils plus précieux, le plafond du crédit d’échange va jusqu’à 350 $ (la Tab S9 FE de base a un PDSF de 450 $).









Les Samsung Galaxy Buds FE sont également disponibles dès aujourd’hui. Ce sont les écouteurs TWS les moins chers de Samsung à ce jour, du moins selon le PDSF. Ils sont livrés avec des bouts d’ailes pour un ajustement plus sûr et disposent d’un ANC comme les Buds plus chers.

Samsung propose 25 $ pour tous les anciens écouteurs, qu’ils soient filaires ou sans fil. De plus, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 50 % sur les Buds FE (soit 50 $) à l’achat d’une Galaxy Tab S9 FE ainsi que de nombreux autres appareils (Tab S9 Ultra, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Flip5 et Z Fold5, également une Galaxy Watch6). ou une Watch 5 Pro). Enfin, les étudiants bénéficient d’une réduction de 15 %.



Samsung Galayx Buds FE Crédit d’échange garanti de 25 $ pour d’anciens écouteurs (avec ou sans fil)

15% de réduction pour les étudiants

Le Samsung Galaxy S23 FE sera disponible plus tard ce mois-ci – les ventes ouvertes débuteront le 26 octobre. En attendant, vous pouvez réfléchir à ces offres. Le téléphone lui-même coûte 600 $ pour le modèle de base 8/128 Go, mais il existe un crédit de reprise garanti de 100 $ pour tout ancien appareil. Le plafond d’échange est de 300 $.

Voici quelques exemples de ce que vous pouvez obtenir pour un ancien appareil. Si vous avez conservé un Galaxy S20 FE mais que vous êtes maintenant prêt à effectuer une mise à niveau, l’ancien FE bénéficiera d’un crédit de reprise de 200 $. Un Galaxy S22 obtient le maximum de 300 $, tout comme un iPhone 13 mini. Un ancien Galaxy S21 ou iPhone 12 mini se rapproche d’un crédit d’échange de 250 $. Enfin, un Galaxy A54 est évalué à 200 $.





Si vous souhaitez mettre à niveau vos gadgets mobiles d’un seul coup, vous pouvez vous procurer un ensemble de Galaxy S23 FE, Tab S9 FE et Buds FE pour 1 000 $ (en additionnant les prix individuels de ceux-ci, cela revient à 1 150 $).

Si vous n’êtes pas aux États-Unis et que vous lisez jusqu’ici, consultez les prix du Galaxy FE dans le monde ici.

