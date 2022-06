Samsung US organise de superbes promotions

Samsung US propose actuellement des promotions alléchantes dans sa boutique en ligne officielle. Ceux-ci seront actifs jusqu’à aujourd’hui et demain, vous devez donc être assez rapide si quelque chose attire votre attention.

Sans ordre particulier, commençons par le Galaxy S22 Ultra. Si vous optez pour un modèle haut de gamme de 1 To, Samsung vous offrira instantanément un rabais de 150 $. Il y a aussi un événement de vente d’été où vous pouvez doubler votre mémoire et obtenir le modèle 512 Go pour le même prix qu’un modèle 256 Go. C’est une valeur de 100 $ sur la maison. La valeur de reprise a également été temporairement augmentée d’un plafond de 640 $ à 1 000 $ pour les appareils éligibles. Pour rappel, Samsung accepte même les appareils avec des écrans endommagés. Pour une valeur inférieure, bien sûr.

Obtenez un Galaxy S22 Ultra ici.

Le Galaxy Z Fold3 ne bénéficie pas de remise, mais est désormais offert avec une Galaxy Watch 4 40 mm gratuite en cadeau. Vous pouvez même choisir la couleur et le bracelet de votre montre. En plus de cela, la valeur d’échange a été améliorée pour le pliable, passant de 640 $ d’origine à 1 200 $ pour un appareil éligible. Les unités endommagées par l’écran sont également exclues ici.

Obtenez un Galaxy Z Fold3 ici.

Enfin, vous pouvez également acheter à nouveau un nouveau Galaxy Z Flip3 brillant en promotion avec une Galaxy Watch 4 40 mm en cadeau gratuit. Le pliable à clapet offre également un rabais instantané de 300 $ et jusqu’à 325 $ en valeur d’échange potentielle pour un appareil éligible. Jusqu’à 245 $ pour un écran endommagé.

Obtenez un Galaxy Z Flip3 ici.