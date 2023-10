Le Samsung Galaxy S23 FE est devenu disponible jeudi 26 octobre et si vous avez manqué les offres de précommande, vous pouvez consulter cette offre de Samsung US – vous pouvez obtenir jusqu’à 300 $ de crédit d’échange pour le dernier smartphone FE. dont 100 $ sont garantis. C’est un bon moyen de se débarrasser d’un vieil appareil qui prend la poussière.

Vous pouvez retrouver l’offre sur Samsung US en suivant ce lien.

Le Galaxy S23 FE commence à 630 $ avant toute remise, vous pouvez donc avoir un téléphone quasi phare pour aussi peu que 330 $. La remise maximale est disponible si vous envoyez un Galaxy S22. Le produit phare de l’année dernière a le même Snapdragon 8 Gen 1 que le S23 FE, il ne s’agit donc pas d’une mise à niveau en termes de performances, mais le FE sera mis à jour vers Android 17, tandis que les mises à jour du S22 se termineront avec la v16.













Samsung Galaxy S23 FE

Si vous possédez un ancien produit phare S, le Galaxy S21 est évalué à 250 $ en termes de crédit de reprise. Les propriétaires actuels du Galaxy S20 FE peuvent bénéficier d’une réduction de 200 $ sur leur ancien téléphone. Le S20 FE vers le S23 FE est une mise à niveau en termes de performances et vous obtenez de nouveaux appareils photo, dont un module principal de 50 MP.

Le Galaxy A54 a été l’un des meilleurs milieu de gamme de 2023, mais si vous en avez un et n’en êtes pas satisfait, vous pouvez l’envoyer et obtenir 200 $ de réduction sur un nouveau Galaxy S23 FE. Les téléphones sont de la même taille, mais le modèle FE possède le chipset le plus performant et une caméra télé 8MP 3x, ainsi qu’un chargement sans fil.

Si vous souhaitez quitter iOS, l’iPhone 13 mini bénéficie également de la remise maximale de 300 $. Si vous possédez l’ancien iPhone 12 mini, cela vaut plutôt 250 $.

Si vous achetez le Galaxy S23 FE, vous pouvez également obtenir le Galaxy Buds2 Pro pour 100 $ (MSPR 230 $). Cette remise est également disponible à l’achat des S23 et S23+ ainsi que du Galaxy Z Flip5 et même de la série Galaxy Watch6.

Un autre ensemble rassemble la famille FE : vous pouvez obtenir le téléphone Galaxy S23 FE, le Galaxy Tab S9 FE et les Galaxy Buds FE pour 1 000 $ (le PDSF total est de 1 180 $).

Nous pouvons recevoir une commission sur les ventes éligibles.