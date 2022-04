Samsung US offre jusqu’à 100 $ de crédit en magasin pour les téléphones Galaxy S22, 250 $ pour le Z Fold3

Mise à jour (21 avril) : Samsung a légèrement modifié l’offre. Tout d’abord, vous pouvez obtenir jusqu’à 1 000 $ de crédit d’échange pour le Galaxy S22 Ultra, au lieu de 850 $. Un ancien S21 Ultra en bon état en vaut la peine, mais gardez à l’esprit que vous pouvez envoyer jusqu’à deux appareils (smartphone, tablette et/ou smartwatch) pour obtenir le crédit. Les téléphones avec des écrans fissurés sont également acceptés (à une valeur inférieure).

Le plus grand changement est que le Samsung Galaxy Z Fold3 fait désormais également partie de l’accord et vous pouvez soutenir l’achat en échangeant jusqu’à deux anciens appareils pour un crédit allant jusqu’à 1 000 $. Le prix de base du modèle 256 Go (déverrouillé) est de 1 800 $, de sorte que le crédit d’échange peut couvrir la majeure partie du coût. Cette offre est disponible au Magasin américain Samsung.

Le produit phare pliable est désormais également livré avec 250 $ de crédit Samsung instantané, un peu plus que les 100 $ que les S22 Ultra et S22+ obtiennent (50 $ pour le S22). Vous pouvez le dépenser juste après avoir cliqué sur « Continuer » sur divers accessoires et produits Samsung. Certains d’entre eux sont réduits de 30 à 50 %, de sorte que le crédit instantané peut acheter plus que sa valeur en dollars.

Surtout avec les 250 $ de crédit instantané du Z Fold3. Vous pouvez obtenir un Galaxy Tab S7 FE (128 Go, Wi-Fi) essentiellement gratuitement – ​​il est à 56% de réduction et coûte 260 $. Même chose avec une Galaxy Watch4 Classic (46 mm, Bluetooth), qui est à 30 % de réduction et coûte 266 $.

Une dernière note – le Galaxy Z Fold3 est livré avec 100 $ de crédit Google Play Store que vous pouvez dépenser sur des applications, des jeux, des films et des livres. De plus, le Z Fold3 et le S22 Ultra sont livrés avec 4 mois gratuits de YouTube Premium, 3 mois gratuits de Spotify Premium et 6 mois gratuits de SiriusXM Streaming.

L’article original continue ci-dessous.

Au cours de la période de précommande, Samsung US offrait des remises de 50 $ sur les prix réguliers de la série Galaxy S22 – ces prix réguliers étant de 800 $ pour le S22, 1 000 $ pour le S22+ et 1 200 $ pour le S22 Ultra (pour la configuration de la mémoire de base). Ces prix n’ont pas bougé depuis lors, cependant, la société a proposé de nouvelles façons d’économiser de l’argent presque chaque semaine.

Cette semaine, l’offre est simple – vous obtenez un crédit en magasin avec votre achat. Le Galaxy S22 Ultra et Galaxie S22+ viennent avec 100 $ de crédit Samsung attachés, le Galaxie S22 avec 50 $. Notez que cette offre est réservée aux clients américains.









Vous pouvez obtenir jusqu’à 100 $ de crédit Samsung instantané à dépenser sur des accessoires, des offres groupées et même des tablettes

L’utilisation du crédit est assez simple – après avoir choisi la configuration de téléphone que vous aimez, vous appuyez sur « Continuer » et vous êtes redirigé vers une page où vous pouvez dépenser votre crédit. Gardez à l’esprit que de nombreux accessoires sont à 20% de réduction cette semaine, donc 100 $ vont plus loin que d’habitude.

Vous pouvez rester simple et simplement saisir Samsung Care + (12 $ / mois), qui couvre les dommages accidentels (chutes, déversements) et les réparations d’écran bon marché (29 $).

Alternativement, vous pouvez vous procurer un ou trois gadgets supplémentaires. Par exemple, la Galaxy Watch4 (44 mm, Bluetooth) est actuellement à 30 % de réduction et coûte 196 $. Les Galaxy Buds2 ont leur propre remise et se vendent 130 $. Un « pack compagnon de fitness » vous offre la montre et Buds2 pour 300 $ (un peu moins que si vous les obteniez séparément). C’est avant d’appliquer le crédit, bien sûr, donc la Watch4 peut être à vous pour moins de cent dollars.

L’une des remises les plus importantes concerne la Galaxy Tab S7 FE – les modèles Wi-Fi (64, 128 et 256 Go) sont à 40% de réduction, donc l’ardoise commence à 318 $.

Enfin, n’oubliez pas que le programme Enhanced Trade-in est toujours actif. Cela signifie que vous pouvez envoyer jusqu’à 2 anciens appareils, y compris des téléphones (en bon état ou avec un écran fissuré), des tablettes et des montres connectées.