Samsung US offre des remises sur les Galaxy Z Fold4 et Z Flip4, un crédit garanti pour les appareils Galaxy

Les accords d'échange sont devenus la norme dans l'industrie mobile, mais que se passe-t-il si votre ancien téléphone est trop vieux pour être vendu à un bon prix ou si vous ne voulez pas vous en séparer ? Samsung US lance une nouvelle promotion sur ses pliables qui offre des remises même sans échange.













Les offres Samsung US pour les Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 incluent des réductions si vous obtenez une tablette, une montre ou des écouteurs

Il existe deux options pour le Samsung Galaxy Z Fold4. Le premier est une mise à niveau gratuite de la mémoire – l’option 512 Go est réduite à 1 500 $ (120 $ de réduction), ce qui en fait le même prix que le modèle de base de 256 Go. La deuxième option est une remise de 350 $ sur le modèle 1 To, ce qui ramène son prix à 1 810 $. Vous pouvez consulter l’offre de plus près sur Samsung.com.

Soit dit en passant, si vous possédez d’anciens appareils dont vous n’avez plus besoin, vous pouvez profiter de l’offre de reprise améliorée. Samsung vous accordera jusqu’à 1 000 $ de crédit pour votre premier appareil – une cible rendue plus facile à atteindre par le crédit garanti de 300 $ pour un appareil Galaxy dans n’importe quelle condition. Même un ancien Galaxy Note10 (non-plus) rapportera 550 $ s’il est en bon état (et 375 $ s’il ne l’est pas). Avec l’échange amélioré, vous pouvez également envoyer un deuxième appareil. De plus, les rabais de 120 $/350 $ continuent de s’appliquer.

Si vous préférez le plus petit Samsung Galaxy Z Flip4, il est également livré avec une mise à niveau de mémoire gratuite – le modèle de 256 Go coûte 900 $ (60 $ + 100 $ de réduction), ce qui correspond au prix du modèle de 128 Go. Ou vous pouvez saisir celui de 512 Go pour 1 130 $ (avec une remise de 150 $). Découvrez l’offre sur Samsung.com.

Et vous pouvez également emprunter la voie de l’échange avec jusqu’à 700 $ d’échange amélioré pour le premier appareil avec un crédit garanti de 200 $ pour le premier appareil Galaxy que vous envoyez (quel que soit son état). Cela signifie que si vous avez un Galaxy S7, Samsung vous en donnera 200 $ même si l’écran est fissuré (c’est beaucoup plus que ce que vous obtiendrez sur eBay – les téléphones S7 en bon état coûtent moins de 100 $). Ce même Galaxy S7 vaudra 300 $ si vous obtenez le Z Fold4 à la place (en raison du crédit garanti plus élevé).

Notez que ces prix sont pour les téléphones déverrouillés, il existe des offres distinctes de T-Mobile et AT&T.