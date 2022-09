Samsung US offre des réductions sur Galaxy Z Fold4 et Flip4, des mises à niveau de mémoire gratuites

Samsung lance des offres exceptionnelles sur ses nouveaux smartphones Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 pour les clients américains et vous pouvez économiser 200 $ sur le Fold et 100 $ sur le Flip. L’accord est valable jusqu’à demain – 18 septembre.

La remise forfaitaire se cumule également avec une mise à niveau gratuite de la mémoire. Par exemple, la version 256 Go du Fold4 coûtera 1 599 $ après la remise sur Amazon.com, mais si vous achetez le combiné chez La boutique en ligne de Samsung, vous obtiendrez l’option 512 Go au même prix. Cela signifie que vous économisez 320 $ et obtenez un étui ou un S-Pen gratuit.

En outre, le Galaxy S22 Ultra est en baisse de 150 $avec la possibilité d’échanger un ancien contre et de réduire jusqu’à 850 $ le prix.

Source 1 | Source 2