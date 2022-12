Samsung US offre des économies de vacances sur les séries Galaxy Z Fold4, S22 et Tab S8

Aux États-Unis, l’événement “Discover Samsung” démarre avec des réductions sur la plupart des produits proposés par la société, comme 1 000 $ de réduction sur le moniteur de jeu Odyssey Ark de 55 pouces (qui reste à payer 2 500 $). Cependant, nous nous concentrons sur les offres de smartphones, tablettes et montres, alors voici ce que Samsung a à offrir. Notez que cet événement “Découvrez Samsung” est la dernière chance d’acheter quelque chose et de le faire arriver avant le 24 décembre.

Nous commençons avec le Samsung Galaxy Z Fold4 car il s’agit d’une affaire quotidienne et est donc la plus sensible au temps. L’offre est une mise à niveau gratuite de la mémoire de 256 Go à 512 Go de stockage, 150 $ en crédit Samsung plus jusqu’à 900 $ en crédit d’échange. Avec cela, le prix peut être ramené à environ 900 $. (note : l’offre Odyssey Ark est aussi une affaire quotidienne).





Ensuite, traite la série S22, vous avez quelques jours pour y réfléchir. Les trois modèles sont livrés avec des mises à niveau de mémoire gratuites. En plus de cela, le Galaxy S22 Ultra avec 256 Go de stockage est à 100 $ de réduction, vous pouvez doubler le stockage à 512 Go pour 50 $ de plus.





Les offres Galaxy S22 et S22+ sont similaires – 50 $ de réduction et vous bénéficiez d’une mise à niveau gratuite vers 256 Go de stockage. Comme d’habitude, il est possible d’échanger un ancien appareil et d’obtenir une remise sur le nouveau. Le crédit de reprise est plafonné à 600 $ pour l’Ultra, 500 $ pour le plus et 400 $ pour le modèle vanille (les appareils avec des écrans fissurés sont acceptés, mais ils coûtent moins cher).









Le Samsung Galaxy Tab S8 Ultra bénéficie d’une offre spéciale – Samsung lancera un Galaxy Tab S6 Lite gratuit. De cette façon, vous n’aurez pas à partager la Tab S8 Ultra avec les enfants. De plus, la tablette elle-même bénéficie d’une réduction allant jusqu’à 24 %.





Les Galaxy Tab S8 et Tab S8+ ont des offres plus standard. Le prix de l’ardoise vanille est réduit jusqu’à 150 $, celui du modèle plus jusqu’à 300 $. Vous pouvez également obtenir jusqu’à 500 $ de crédit d’échange amélioré pour les deux.



Samsung Galaxy Tab S8+ 8/128 Go, Wi-Fi

Jusqu’à 300 $ de rabais, jusqu’à 500 $ d’échange amélioré, 150 $ de certificat électronique si rien à échanger





Enfin, le Samsung Galaxy Watch5 a été réduit – 60 $ de réduction si vous obtenez la version LTE, 40 $ de réduction pour la version Bluetooth. Si vous achetez une Watch5, vous devriez également pouvoir bénéficier d’une remise de 125 $ sur le Galaxy Buds2 Pro. Leur prix régulier est de 230 $.