Samsung US met à jour ses offres Black Friday pour les téléphones, tablettes, ordinateurs portables et accessoires

Bien qu’il s’agisse techniquement du Cyber ​​​​Monday, Samsung US continue de proposer des offres Black Friday. Les suspects habituels sont ici – les séries Galaxy S22 et Z 4 – mais il y a quelques ajouts intéressants aux offres.

Nous allons commencer par le Samsung Galaxy Z Flip4. Il peut descendre jusqu’à 310 $ avec le rabais instantané de 150 $ et un maximum de 600 $ de crédit d’échange amélioré. Vous obtiendrez un crédit minimum de 150 $ pour un appareil Galaxy, peu importe son état. Si vous n’avez rien à échanger, pas même un ancien appareil Galaxy, vous bénéficierez d’une remise supplémentaire de 50 $.

Le Samsung Galaxy Z Fold4 peut chuter à 450 $ avec une remise instantanée de 350 $ et jusqu’à 1 000 $ d’échange amélioré. Comme ci-dessus, vous êtes assuré d’obtenir un crédit d’échange de 300 $ pour tout appareil Galaxy, quelles que soient ses conditions, mais cette fois, les téléphones Apple sont également inclus (les iPhones les plus anciens que vous pouvez envoyer sont les iPhone 6s et SE). Si vous n’avez rien à échanger, vous obtenez 100 $ de rabais.

Voici une offre intéressante. Vous pouvez obtenir l’ancien Samsung Galaxy Z Fold3 avec une remise directe de 600 $ ou vous pouvez choisir une remise inférieure, 250 $, et recevoir un projecteur gratuit – Samsung’s The Freestyle, qui vaut normalement 800 $. Le prix du projecteur Z Fold3 + peut être abaissé à 1 140 $ avec un crédit d’échange pouvant atteindre 410 $ (ou jusqu’à 315 $ si vous envoyez un appareil avec un écran fissuré).

Est-il temps de mettre à jour votre ordinateur portable ? Le Samsung Galaxy Book2 Pro 360 est aussi bas que 750 $ avec une remise de 500 $ et jusqu’à 300 $ de crédit d’échange. Il s’agit d’un modèle avec un écran tactile Super AMOLED de 15,6 pouces, un processeur Intel Core i7 (12e génération) et un stockage de 8/512 Go. Il existe également des offres sur le Book2 360 de base ainsi que le Book2 Pro.

Une tablette Galaxy Tab S8 est une alternative plus portable. L’ardoise S8 de base peut être achetée pour aussi peu que 100 $ avec une remise instantanée de 300 $ et jusqu’à 450 $ de crédit d’échange amélioré (jusqu’à 120 $ pour les appareils avec un écran fissuré). Le plafond d’échange amélioré va jusqu’à 500 $ pour les Galaxy Tab S8+ et Tab S8 Ultra.

Enfin, les suspects habituels. Le Samsung Galaxy S22 Ultra est apparemment le produit le plus vendu de Samsung – le billet pour ce train commence à 375 $. C’est avec une remise instantanée de 225 $ et jusqu’à 600 $ de crédit d’échange amélioré (jusqu’à 315 $ si l’écran est fissuré).

Les Samsung Galaxy S22 + et S22 sont également dans la gamme de 300 $ à 400 $ avec une remise instantanée de 150 $ et jusqu’à 500 $ de crédit d’échange amélioré (jusqu’à 310 $ pour les écrans fissurés) pour le modèle plus, le modèle vanille bénéficie de 75 $ de réduction et jusqu’à Échange amélioré de 400 $ (jusqu’à 235 $ pour les écrans fissurés).

Si la série S22 est encore trop chère, le Galaxy S21 FE peut chuter à 250 $ avec une remise de 100 $ et jusqu’à 350 $ de crédit d’échange amélioré (255 $ si l’ancien téléphone a un écran fissuré).

Nous compléterons cela avec quelques accessoires. Les Galaxy Buds2 Pro sont réduits de 30 $ et vous pouvez envoyer n’importe quel vieux bourgeons Galaxy pour obtenir un rabais supplémentaire de 75 $ – cela inclut les bourgeons si cassés qu’il n’y a plus qu’à les recycler.

Les Samsung Galaxy Watch5 et Watch5 Pro sont également fortement réduits – le Watch5 40 mm peut coûter aussi peu que 65 $ si vous cumulez jusqu’à la remise de 50 $ et maximisez le crédit d’échange amélioré de 165 $. Samsung lance également un deuxième bracelet gratuitement. Au lieu des versions vanille, vous pouvez également vous procurer les éditions Golf de ces montres, qui sont accompagnées d’un abonnement à vie gratuit à l’application Smart Caddy (d’une valeur de 100 $).

PS. Si vous ne l’avez jamais vu auparavant, les offres d’échange améliorées signifient que vous pouvez envoyer non seulement un ancien téléphone, mais également une ancienne tablette ou une ancienne smartwatch (ou un ancien ordinateur portable pour le Galaxy Book2 360). Et vous pouvez envoyer deux appareils au total pour plus de crédit.