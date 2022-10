Samsung US démarre une semaine de ventes avec des mises à niveau de mémoire gratuites sur le Galaxy S22 et plus

Samsung US a lancé un événement de vente appelé “Samsung Week” – 7 jours de remises et de promotions sur divers produits proposés par la société, y compris (bien sûr) leurs smartphones et tablettes.

Vous trouverez ci-dessous les prix et les liens des modèles participants, mais d’abord quelques explications. Le trio Galaxy S22 est livré avec une mise à niveau de mémoire gratuite, c’est-à-dire qu’un modèle de 256 Go coûte le même prix qu’un modèle de 128 Go. Étant donné que le S22 et le S22+ n’ont que deux options de stockage, c’est une évidence. Le S22 Ultra a une option de 512 Go et celle-ci est également moins chère que d’habitude – juste une mise à niveau de 50 $ pour 4 fois le stockage du modèle de base.

Vous devriez également recevoir un crédit Samsung de 50 $ que vous pourrez dépenser pour un article supplémentaire, un étui par exemple. Comme d’habitude, vous pouvez également obtenir jusqu’à 800 $ de crédit d’échange amélioré pour l’envoi d’anciens appareils (ceux avec un écran fissuré peuvent en récupérer environ la moitié).

Samsung Week a un thème vert, vous pouvez donc opter pour un Galaxy S21 renouvelé et certifié. Pendant la promotion, les prix des trois modèles seront de 100 $ et vous pouvez obtenir jusqu’à 400 $ de crédit d’échange amélioré.

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle tablette, la série Galaxy Tab S8 est à 180 $ de rabais et pour certains modèles, vous pouvez obtenir un crédit d’échange garanti de 200 $ – c’est le bon moment pour vous débarrasser d’un très vieux appareils Galaxy qui ne rapportera pas 200 $ sur le marché.

Samsung Week proposera également des offres quotidiennes, il vaut donc la peine de jeter un coup d’œil pour voir les nouveautés chaque jour.

L’offre de lundi revient au thème vert – un Galaxy Z Fold4 (qui contient jusqu’à 20 % de plastiques recyclés) peut être acheté pour 570 $ après une remise de 300 $ et jusqu’à 1 000 $ de crédit d’échange amélioré.

PS. Des téléviseurs et des projecteurs, des ordinateurs portables et des moniteurs de jeu sont également proposés.