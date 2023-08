Samsung US commence à vendre les Galaxy Z Flip5 et Z Fold5, voici les offres sans carte SIM et opérateur

Les précommandes sont terminées, les derniers pliables, smartwatches et tablettes de Samsung sont désormais en vente. Voici quelques-unes des offres que vous pouvez obtenir auprès de Samsung US, ainsi que les offres des opérateurs.

À partir du Samsung Galaxy Z Flip5, vous pouvez obtenir jusqu’à 600 $ de réduction (le prix de base est de 1 000 $) avec un échange. Il y a un minimum garanti de 200 $ pour les échanges, donc même un vieux smartphone avec un écran fissuré vaut autant. Notez que les étudiants bénéficient d’une réduction de 10 %.

Il existe également des offres groupées que vous pouvez obtenir, vous pouvez acheter une Galaxy Tab S9 avec une remise de 30 % sur une Galaxy Watch6 avec une remise de 25 %. Découvrez les offres Z Flip5 sur Samsung.com.

Ne manquez pas les offres des opérateurs AT&T, T-Mobile et Verizon. Ils sont un peu plus restrictifs dans ce que vous pouvez envoyer, mais un Galaxy S III ou un iPhone X sont acceptables et obtiennent instantanément une remise de 1 000 $, ce qui rend le Z Flip5 de 256 Go gratuit. Cette offre est disponible pour les clients nouveaux et existants.

Le Samsung Galaxy Z Fold5 commence à 1 800 $, mais c’est pour la variante de 512 Go grâce à une mise à niveau de stockage gratuite. En plus de cela, vous pouvez obtenir jusqu’à 1 000 $ de rabais avec un échange admissible. Encore une fois, il y a un minimum garanti, donc n’importe quel smartphone dans n’importe quelle condition vous rapportera au moins 200 $. Les mêmes offres supplémentaires s’appliquent : 10 % de réduction pour les étudiants, 30 % de réduction pour une Galaxy Tab S9 et 25 % de réduction pour une Galaxy Watch6.

Les offres des opérateurs d’AT&T, T-Mobile et Verizon sont les mêmes. Vous avez un LG V50 ThinQ ? Envoyez-le pour un rabais de 1 000 $. GooglePixel 4 ? 1 000 $ de rabais. Vous avez l’idée, consultez les téléphones éligibles et les autres offres Z Fold5 sur Samsung.com.

Les Samsung Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic commencent à 300 $ et 400 $, respectivement, pour les petites versions (40 mm et 43 mm) avec Bluetooth. Lorsque vous échangez une vieille montre intelligente dans n’importe quelle condition, vous obtiendrez au moins 50 $ de réduction. Une Watch4 vaut 100 $, une Watch4 Classic 200 $, la remise maximale que vous pouvez obtenir est de 250 $. Les étudiants bénéficient de 15% de réduction. Dirigez-vous vers Samsung.com pour en savoir plus sur les offres Watch6.

Enfin, les trois tablettes : Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ et Galaxy Tab S9 Ultra. Les versions Wi-Fi de ceux-ci commencent à 800 $, 1 000 $ et 1 200 $, respectivement. La valeur d’échange maximale est de 650 $ avec un minimum garanti de 75 $ (toute tablette dans n’importe quelle condition). Vous pouvez échanger un ancien téléphone au lieu d’une tablette, mais il n’y a pas de minimum garanti dans ce cas.

De plus, même si vous sautez l’offre d’échange, vous pouvez toujours vous procurer un Get Free Cover Keyboard Slim gratuit. Si vous prévoyez d’utiliser ces ardoises pour prendre des notes en classe, sachez que les étudiants bénéficient d’une réduction de 15 %. Jettes un coup d’oeil à Samsung.com pour plus de détails sur les offres Tab S9.

Nous pouvons percevoir une commission sur les ventes éligibles.