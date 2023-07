Samsung US commence à accepter les pré-réservations pour Galaxy Z Flip5 et Z Fold5, offre un crédit de 50 $

Samsung a déjà envoyé les invitations pour son événement Unpacked du 26 juillet pour les nouveaux pliables, tablettes et montres Galaxy. Alors que la plupart ne pourront assister à l’événement que virtuellement, les fans aux États-Unis peuvent déjà faire le premier pas vers la possession d’un appareil Galaxy de nouvelle génération.





Vous pouvez réserver un téléphone, le Galaxy Z Flip5 ou Z Fold5, et/ou une Galaxy Watch6 et/ou une Galaxy Tab S9 (toute combinaison de ceux-ci). Si vous le faites avant le 26 juillet, vous obtiendrez un crédit Samsung de 50 $ que vous pourrez appliquer à l’un des appareils que vous obtenez.

Bien sûr, aucun de ceux-ci n’a encore été officiellement dévoilé, mais il s’agit plus d’une promotion qu’autre chose – aucun dépôt n’est requis (il vous suffit de vous inscrire avec votre nom et votre adresse e-mail) et il n’y a aucun engagement à acheter quoi que ce soit. Lorsque Samsung dévoile les nouveaux appareils, vous pouvez soit réclamer votre crédit de 50 $, soit décider de tout faire sauter, c’est à vous de décider.

Vous pouvez effectuer la réservation anticipée sur Samsung.com.