Samsung Unpacked Event 2024 : oui, vous pouvez vous attendre à ce que l’IA soit la principale attraction

Samsung démarre l’année avec un événement de lancement de sa gamme Galaxy S24, dont les nouvelles fonctionnalités d’IA devraient être la principale attraction. Les téléphones seront dévoilés lors de l’événement Galaxy Unpacked de Samsung le 17 janvier.

Cette année, Samsung annonce qu’il inaugurera une “nouvelle ère de l’IA mobile” après le lancement de son propre modèle d’IA générative, Galaxy AI. Avec le modèle Gauss AI de l’entreprise, il aurait sont intégrés à certains combinés Galaxy S24.

Les fonctionnalités basées sur l’IA jouent depuis des années un rôle important dans l’imagerie et les appareils photo des smartphones. Vous vous souvenez du terme photographie informatique ? Mais il semble désormais que ce soit la prochaine frontière pour les grands fabricants de téléphones. Google a tout lancé l’automne dernier avec sa dernière gamme Pixel 8, qui propose une suite d’outils basés sur l’IA qui vous aident à améliorer et à modifier vos photos.

Apple, quant à lui, est aurait investir massivement dans la recherche sur l’IA, ce qui devrait se traduire dans un avenir proche par des fonctionnalités intéressantes basées sur l’IA pour les iPhones.

Bien que les fonctionnalités basées sur l’IA puissent certainement transformer l’expérience mobile avec des optimisations utiles telles qu’une durée de vie améliorée de la batterie et des capacités d’assistant vocal, elles sont également apparues comme un argument marketing clé pour les entreprises technologiques. Le prochain événement Unpacked de Samsung sera le dernier exemple d’un fabricant de téléphones de premier plan tentant de profiter de l’heure de l’IA sous les projecteurs mondiaux.

Comment regarder l’événement Galaxy Unpacked de Samsung

Samsung dévoilera ses téléphones Galaxy S24 de nouvelle génération le 17 janvier. L’invitation aux médias indiquait qu’elle s’attendait à « l’expérience mobile la plus intelligente de Samsung à ce jour », un clin d’œil aux prochaines fonctionnalités basées sur l’IA. L’événement en personne aura lieu à San Jose, en Californie, à 10 h HP (13 h HE, 18 h GMT) et sera diffusé sur La chaîne YouTube de Samsung.

CNET assurera une couverture sur le terrain de l’événement ainsi que notre propre soirée de surveillance pour les réactions et l’analyse de toutes les révélations et surprises officielles.

Rumeurs sur le téléphone Galaxy S24

Samsung a dévoilé le Galaxy S23 Ultra début 2023. James Martin/CNET

Beaucoup de choses ont été dites (et divulguées) sur la série phare de Samsung avant l’événement. La série Galaxy S24 recevra probablement une mise à niveau mineure, le design devant rester en grande partie inchangé. Attendez-vous à des changements de routine sur des fonctionnalités telles que l’appareil photo et le processeur. Des mises à niveau plus importantes devraient être apportées grâce à de nouveaux logiciels et astuces d’IA. Samsung n’a pas encore partagé grand-chose, mais il a déjà détaillé une fonctionnalité à venir appelée AI Live Translate qui sera disponible sur son “dernier téléphone Galaxy AI”. Comme son nom l’indique, les traductions audio et textuelles apparaîtront en temps réel pendant que vous parlez. Surtout, cette fonctionnalité sera limitée à l’IA sur l’appareil, ce qui signifie que les conversations et les traductions ne quitteront pas le téléphone.

Un autre changement important qui pourrait survenir concerne le prix des téléphones vendus dans l’Union européenne. Un récent rapport de GalaxieClub indique que les Galaxy S24 et S24 Plus pourraient recevoir un prix inférieur de 899 euros et 1 149 euros, respectivement.

Le Galaxy S24 Ultra bénéficierait d’une augmentation de prix à 1 449 euros, ainsi que d’une option de stockage plus grande dans le haut de gamme. Le rapport ne contient pas de détails sur les prix aux États-Unis, mais il est probable que Samsung ait une stratégie de prix distincte pour l’Amérique du Nord. (Les prix dans l’UE incluent la taxe de vente, mais 899 euros correspondent à environ 980 $, 775 £ ou 1 480 AU $.) Si vous souhaitez des détails plus détaillés sur ce qui est attendu, lisez notre résumé des rumeurs sur le Galaxy S24 ici.