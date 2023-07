Samsung Unpacked: Comment regarder l’événement Galaxy Fold 5, Flip 5 Reveal

La prochaine vague de téléphones pliables de Samsung – vraisemblablement le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5 – fera ses débuts lors de l’événement Samsung Unpacked de la semaine prochaine le mercredi 26 juillet. L’événement sera le premier événement Unpacked que Samsung organisera depuis Séoul, en Corée, ce qui en fait un événement de lancement très précoce si vous regardez depuis les États-Unis.

Alors que Samsung entame sa cinquième année consécutive sur le marché des téléphones pliables, les appareils qu’il lance à Unpacked de cette année arrivent parmi beaucoup plus de concurrents. Le Pixel Fold de Google à 1 800 $ est le premier appareil Pixel à adopter un style similaire à la série Galaxy Z Fold, dans lequel un téléphone à l’échelle traditionnelle se déplie pour révéler un écran intérieur de la taille d’une tablette. Selon les rumeurs, OnePlus aurait également son propre téléphone pliable en route, ce qui pourrait perturber davantage l’espace.

Et après avoir retiré quelques années du marché américain, le nouveau Razr Plus à 1 000 $ de Motorola lorgne maintenant sur la série Z Flip de Samsung, avec la dernière entrée comprenant un écran de couverture plus grand qui peut exécuter la plupart des applications Android. Nous savons également que Motorola propose un modèle Razr plus abordable avec un écran de couverture plus petit.

Et il n’y a pas que les téléphones. Les événements d’été Unpacked de Samsung incluent souvent une mise à jour de la série Galaxy Watch. Alors que la Samsung Galaxy Watch fait désormais face à la concurrence de la Pixel Watch de Google, côté logiciel, Samsung et Google restent en partenariat pour le développement de Wear OS. Cependant, Samsung différencie souvent ses montres au moyen de ses propres améliorations logicielles, et il est probable qu’une nouvelle Galaxy Watch fournirait un projecteur pour toutes les nouvelles mises à jour de Samsung Health.

CNET couvrira le prochain événement Samsung Unpacked en direct, et voici comment vous pouvez regarder toutes les révélations la semaine prochaine. Cela comprendra un blog en direct et une soirée de surveillance en direct, qui couvrira la préparation du prochain événement téléphonique et passera en revue tous les nouveaux appareils au fur et à mesure qu’ils seront dévoilés.

L’invitation Unpacked de Samsung indique clairement que des téléphones pliables sont présentés. Samsung

Comment regarder le prochain événement Samsung Unpacked

Le prochain événement Unpacked de Samsung commence le mercredi 26 juillet à 7 h HE, 4 h PT et 12 h au Royaume-Uni. L’heure de lancement précoce du produit est due au fait que Samsung organisera l’événement à 20 heures en Corée.

Samsung diffusera en direct les annonces Unpacked sur Samsung.com et sur La chaîne YouTube de Samsung.

Le blog en direct de Crumpe sera lancé la veille de Samsung Unpacked, et notre soirée de surveillance en direct sera diffusée sur Chaîne YouTube de CNET.

Qu’attendons-nous de l’événement Unpacked de Samsung ?

Basé sur Invitation déballée Samsungles téléphones pliables sont presque assurément au centre du prochain événement.

Samsung utilise le slogan « Rejoignez le revers de la médaille » pour promouvoir l’événement du 26 juillet tout en montrant un téléphone qui se déplie et se retourne dans son graphique GIF (les yeux attentifs peuvent attraper deux silhouettes ; peut-être des deux séries de pliables). Cela indique probablement des mises à jour de la série Galaxy Z Fold et de la série Galaxy Z Flip.

Samsung lance également traditionnellement sa dernière Galaxy Watch aux côtés de ses téléphones pliables, et cela pourrait également s’accompagner d’annonces liées à Samsung Health. Samsung a déjà indiqué que son prochain logiciel One UI 5 Watch mettra davantage l’accent sur le suivi du sommeil et de la fréquence cardiaque. De telles fonctionnalités pourraient indiquer l’avenir de la prochaine Galaxy Watch, même si les mises à jour logicielles seront également disponibles pour les modèles précédents de Galaxy Watch.

Galaxy Z Flip 4 de Samsung, partiellement ouvert. John Kim/Crumpe

Que disent les rumeurs sur les annonces Unpacked de Samsung ?

Les présumés Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 pourraient recevoir des refontes mineures pour donner à chaque téléphone pliable un meilleur avantage de leur forme.

Une première rumeur sur le Z Fold 5, rapportée à la fin de l’année dernière par le média coréen The Elec, évoquait la possibilité d’un emplacement pour S Pen qui reviendrait à la série Galaxy Note. Si c’est le cas, cela pourrait améliorer le positionnement du Z Fold 5 en tant qu’appareil de productivité plus proche d’un mini-ordinateur. Samsung a déjà intégré des fonctionnalités telles qu’un mini trackpad dans la série Z Fold, à utiliser lorsque l’appareil est plié à moitié pour permettre la navigation comme on le ferait avec un ordinateur portable.

Suite à la capacité du Pixel Fold à se fermer complètement, le Galaxy Z Fold 5 pourrait également obtenir une nouvelle charnière, ce qui permettrait un pli moins visible et un profil plus mince. C’est selon plusieurs médias coréens, dont L’élec, Nouvelles ET et qui fuit Univers de glace.

Pendant ce temps, les rumeurs sur le Z Flip 5 pointent principalement vers un écran de couverture repensé et plus grand. Si cela est vrai, cela permettrait au Z Flip 5 d’être beaucoup plus utile lorsqu’il est fermé – idéalement en utilisant des versions miniatures d’applications Android qui remplissent son écran plus grand. Plusieurs rendus présumés du Z Flip 5, qui incluent un Rapport SamMobile d’avril ainsi qu’un plus récent rapport de 9to5Googleprétendent montrer un écran de couverture plus grand qui peut afficher un clavier ou des widgets.

La Galaxy Watch 5 de Samsung. Lexy Savvides / Crumpe

La rumeur selon laquelle la Galaxy Watch 6 pourrait également avoir un certain nombre de changements à la fois dans sa conception et dans la façon dont elle est vendue. Selon un Rapport 9to5Google, la série Galaxy Watch 6 pourrait inclure un modèle Watch 6 Classic de 47 mm – qui serait la plus grande Galaxy Watch à ce jour. La Galaxy Watch 6 pourrait également avoir une batterie plus grosse, avec Centrale Android signalant une capacité possible de 300 mAh et 425 mAh pour différents modèles.

Leaker SnoopyTech rapporte que la Galaxy Watch 6 pourrait également être vendue dans le cadre d’un « modèle commercial », ce qui pourrait impliquer un certain nombre de possibilités. Par exemple, l’abonnement Fitbit Premium de Google déverrouille des fonctionnalités et des statistiques supplémentaires qui ne sont pas disponibles sans être abonné. Amazon a essayé un abonnement similaire avec ses appareils portables Halo, qui ont maintenant disparu.

Samsung pourrait également présenter une nouvelle itération des écouteurs Galaxy Buds, ou des fonctionnalités supplémentaires qui arriveraient sur ses autres téléphones Galaxy. Nous le saurons bientôt, lorsque l’événement Unpacked de Samsung arrivera le 26 juillet.