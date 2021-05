Samsung UK offre jusqu’à 250 £ de services d’application à ses utilisateurs de la série Galaxy S21

Samsung vient d’annoncer Boost – son nouveau service à valeur ajoutée disponible pour les propriétaires actuels et futurs de la série Galaxy S21 au Royaume-Uni et en Irlande. Il est disponible pour ceux qui possèdent déjà un appareil S21 ou en prennent un avant le 31 octobre 2021. Les offres incluent 4 mois gratuits de YouTube Premium, ainsi que 4 mois Deezer HiFi, 6 mois de Calm Premium et plus.

Samsung révèle que la liste des services n’est disponible que pour les utilisateurs du Galaxy S21 et estime leur valeur totale à plus de 250 £. On ne sait pas si des bonus similaires seront disponibles pour les utilisateurs d’autres régions. Samsung a également confirmé que Boost serait disponible pour les futurs produits phares Galaxy.

Liste complète des services disponibles via Samsung Boost:

6 mois Calm Premium – Permettre aux clients de se détendre grâce à un monde de méditation, d’histoires de sommeil, de musique apaisante et plus, le tout créé par des experts de la santé et de la pleine conscience

– Permettre aux clients de se détendre grâce à un monde de méditation, d’histoires de sommeil, de musique apaisante et plus, le tout créé par des experts de la santé et de la pleine conscience 4 mois YouTube Premium – Explorez le divertissement sans publicité, offrant aux clients la possibilité de découvrir de nouvelles chaînes, de télécharger des vidéos, de lire les plus grands titres et de se gaver comme un patron

– Explorez le divertissement sans publicité, offrant aux clients la possibilité de découvrir de nouvelles chaînes, de télécharger des vidéos, de lire les plus grands titres et de se gaver comme un patron 4 mois Deezer HiFi – Accédez à plus de 70 millions de pistes, listes de lecture et podcasts, le tout en haute fidélité, riche, profonde et agréable pour les oreilles, pour faire de la musique rock

– Accédez à plus de 70 millions de pistes, listes de lecture et podcasts, le tout en haute fidélité, riche, profonde et agréable pour les oreilles, pour faire de la musique rock 3 mois de Google Play Pass – Accédez à des centaines de jeux et d’applications sans publicités et d’achats intégrés avec 3 mois de Google Play Pass. Avec de nouveaux titres ajoutés tous les mois et un accès pour jusqu’à 5 membres de la famille, il y en a pour tous les goûts

– Accédez à des centaines de jeux et d’applications sans publicités et d’achats intégrés avec 3 mois de Google Play Pass. Avec de nouveaux titres ajoutés tous les mois et un accès pour jusqu’à 5 membres de la famille, il y en a pour tous les goûts 3 mois Antstream Arcade – Une chance pour les clients de redécouvrir des milliers de jeux rétro, comme Pac Man et Mortal Kombat, défiant leurs rivaux directement depuis leur smartphone

– Une chance pour les clients de redécouvrir des milliers de jeux rétro, comme Pac Man et Mortal Kombat, défiant leurs rivaux directement depuis leur smartphone 3 mois d’accès illimité à Fiit – Les clients peuvent s’entraîner comme un pro avec un accès illimité à plus de 700 cours sur l’application de fitness n ° 1 au Royaume-Uni

– Les clients peuvent s’entraîner comme un pro avec un accès illimité à plus de 700 cours sur l’application de fitness n ° 1 au Royaume-Uni 3 mois de lecture illimitée de magazines et de journaux sur Readly – Plus de 5000 titres au choix, les clients peuvent plonger dans tous leurs journaux et magazines préférés à tout moment, n’importe où

– Plus de 5000 titres au choix, les clients peuvent plonger dans tous leurs journaux et magazines préférés à tout moment, n’importe où 2 mois Adobe Photoshop Lightroom – Une multitude de fonctionnalités qui permettent aux clients de capturer et de modifier leurs images époustouflantes

– Une multitude de fonctionnalités qui permettent aux clients de capturer et de modifier leurs images époustouflantes 2 mois Adobe Spark Post – Les clients peuvent libérer leur créativité intérieure avec des graphismes et des vidéos sympas pour donner à leurs publications sociales un peu de fanfaronnade

– Les clients peuvent libérer leur créativité intérieure avec des graphismes et des vidéos sympas pour donner à leurs publications sociales un peu de fanfaronnade Points Google Play – Obtenez le niveau Or et 600 points Google Play à utiliser pour les articles intégrés à l’application ou le crédit Google Play sur le Samsung Galaxy S21

