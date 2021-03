Samsung a annoncé le lancement de Samsung TV Plus en Inde – sa plate-forme de streaming vidéo gratuite qui est fournie avec une multitude de modèles de téléviseurs intelligents Samsung sur le marché international. La société de technologie sud-coréenne a déclaré que le service de streaming diffusera des vidéos à la demande et des chaînes en direct sélectionnées financées par la publicité sans aucun appareil supplémentaire tel qu’un décodeur. Le Samsung TV Plus est accessible en Inde avec les modèles Samsung Smart TV (à partir de 2017) et une connexion Internet. Samsung note que les clients peuvent désormais accéder à du contenu dans tous les genres tels que les actualités, le style de vie, la technologie, les jeux et la science, le sport, la musique, les films – sans aucun abonnement. En décembre 2020, Samsung a déclaré que la plate-forme TV Plus comptait plus de 15 millions d’abonnés depuis son lancement en 2015. Le Samsung TV Plus a commencé à être déployé avec les téléviseurs intelligents Samsung en 2016, puis a atteint certains appareils Samsung Galaxy aux États-Unis, ce qui le rend même plus facile pour les utilisateurs de regarder la télévision en direct et à la demande à tout moment, n’importe où, sans aucun abonnement.

Dans un article de blog, Samsung affirme que le Samsung TV Plus sera utile pour ses clients, en particulier au milieu de la pandémie où davantage de personnes restent à l’intérieur pour freiner la propagation du virus. S’exprimant davantage sur le développement, Reshma Prasad Virmani, directeur des services chez Samsung Inde, a déclaré: «Au cours de la dernière année, les consommateurs ont passé plus de temps à la maison. Leurs téléviseurs et smartphones sont devenus le centre de leur vie, tant pour le divertissement que pour l’information. Nous avons également remarqué que les consommateurs apprécient désormais énormément le contenu multimédia de qualité, raison pour laquelle nous avons choisi de lancer Samsung TV Plus en Inde. Au cours des prochains mois, nous prévoyons de faire évoluer TV Plus pour ajouter plus de chaînes et de contenu. »

Actuellement, la société n’a pas encore divulgué ses distributeurs et diffuseurs partenaires pour le service de streaming en Inde. Aux États-Unis, le Samsung TV Plus comprend le contenu d’environ 300 principaux réseaux de diffusion. Certaines des émissions de télévision populaires en anglais disponibles sur la plate-forme incluent Kitchen Nightmares, Deal or No Deal, Baywatch, Wipeout Xtra et Wild ‘N Out. Il comprend également des chaînes telles que ET Live, PeopleTV, Nick Pluto TV, CBSN, ABC News Live, Cheddar et USA Today.

Comme prévu, le Samsung TV Plus sera également disponible sur «la plupart» des smartphones et tablettes Samsung Galaxy plus tard ce mois-ci. L’application Samsung TV Plus peut être téléchargée depuis le Samsung Galaxy Store et le Google Play Store. Outre l’Inde, la plateforme de streaming est également disponible dans 14 pays, dont les États-Unis, le Canada, la Corée, la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Espagne, l’Australie, le Brésil et le Mexique.