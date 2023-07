Samsung TV Plus élargit son offre sportive avec FIFA+ alors que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ se déroule – Samsung Global Newsroom

Les utilisateurs de Samsung du monde entier peuvent désormais accéder à du contenu de football premium 24h/24 et 7j/7 grâce à la chaîne FIFA+ sur Samsung TV Plus

Le géant de la technologie a élargi son offre de divertissement sportif avec plus de contenu lors du plus grand tournoi de football féminin

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que FIFA+ est le dernier ajout mondial à la liste des chaînes sur Samsung TV Plus,1 son service gratuit de télévision en continu financé par la publicité (FAST). Ce nouvel ajout s’inscrit dans la poursuite de la croissance des offres sportives de Samsung à la disposition de ses utilisateurs.

La chaîne FIFA+ gratuite sur Samsung TV Plus2 présentera la riche collection d’originaux de FIFA+, les archives et les temps forts du jeu masculin et féminin. De plus, les utilisateurs au Brésil et en Italie peuvent accéder à l’intégralité des matchs en direct de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA sur Samsung TV Plus.

Le partenariat technologique s’appuie sur le contenu sportif existant disponible sur les téléviseurs Samsung, qui comprend l’application DAZN Tizen, DAZN FAST+ (Autriche et Allemagne), la chaîne de football féminin DAZN (Australie et Nouvelle-Zélande), la chaîne de tennis (Autriche, Allemagne , Inde, Pays-Bas, Suisse et Royaume-Uni), DraftKings Network (États-Unis), CBS Sports HQ (États-Unis) et d’autres chaînes sur Samsung TV Plus.

Samsung TV Plus est la source gratuite et incontournable de divertissement et de sport de Samsung qui propose des milliers d’émissions de télévision, de films et d’événements sportifs sur des millions de téléviseurs intelligents Samsung, d’appareils Galaxy et, sur plusieurs marchés, de réfrigérateurs Family Hub et sur le Web.

« Samsung est ravi d’ajouter la chaîne FIFA+ à Samsung TV Plus, élargissant ainsi la liste des contenus sportifs disponibles sur les téléviseurs Samsung et les appareils Galaxy », a commenté Richard Jakeman, responsable du développement commercial chez Samsung Electronics Europe.. « Le lancement mondial avec une riche gamme de contenus FIFA+ sélectionnés ajoutera une valeur incroyable à nos clients, et avec la poursuite de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, ils pourront également découvrir du contenu qui marque le prochain chapitre passionnant du football féminin. ”

L’annonce intervient alors que la très attendue Coupe du monde féminine 2023™ en Australie et en Nouvelle-Zélande se poursuit à un rythme soutenu.

FIFA+ offrira aux clients un accès à des milliers d’heures de contenu sur les plus grandes histoires du football. Les originaux de la chaîne sont des documentaires complets, des docu-séries et des courts métrages, offrant une narration mondiale autour du jeu masculin et féminin. Ils incluent « L’homme le plus heureux du monde » (le génie, non-conformiste, mentor et rebelle qu’est Ronaldinho), « Croatia: Defining a Nation » (l’histoire de la façon dont un groupe de footballeurs a défini une nouvelle nation à travers le football) et « Bravas de Juárez » (les sacrifices inspirants derrière le rêve d’une équipe de football féminine latino-américaine), parmi d’innombrables autres – en forme longue et courte.

Les archives, quant à elles, accueilleront toutes les Coupes du Monde de la FIFA™ et Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ match jamais enregistré sur caméra. En plus des rediffusions complètes des matchs, une programmation de style éditorial sera également disponible, y compris les temps forts des matchs du tournoi, des forfaits d’objectifs, une programmation axée sur l’équipe et des profils de joueurs dédiés.

« Des collaborations comme celle-ci nous aident à transformer le visage de FAST », a déclaré Alex Hole, vice-président et directeur général de Samsung Electronics Europe. « Avec l’inclusion de contenu en direct d’événements sportifs majeurs, nos téléviseurs se transforment en centres de contenu sportif premium, redéfinissant notre compréhension de ce que FAST peut offrir. »

À propos de Samsung TV Plus

Samsung TV Plus est le service gratuit de télévision en streaming financé par la publicité (FAST) et de vidéo à la demande de Samsung qui offre près de 2 000 chaînes dans le monde ainsi que des milliers d’émissions et de films à la demande couvrant les actualités, les sports, les divertissements, l’automobile, le design et plus encore. . L’une des premières plates-formes FAST d’un fabricant d’appareils, Samsung TV Plus est directement intégrée à tous les téléviseurs Samsung 2016-2023, disponible sur les appareils mobiles Samsung Galaxy et entièrement gratuite sans aucun abonnement ni connexion requis sur le Web. Il est également disponible sur les réfrigérateurs Samsung Family Hub aux États-Unis.

1 Samsung TV Plus est une source gratuite et incontournable de divertissement et de sport, disponible pour les clients Samsung Smart TV, Mobile et Tablet. Les modèles de téléviseurs Samsung fabriqués après 2016 et les appareils mobiles avec accès à Android 8.0 ou supérieur auront déjà Samsung TV Plus intégré. Si votre appareil est compatible, vous pourrez le télécharger directement depuis les magasins Galaxy et Google Play. Samsung TV Plus est disponible sur certains réfrigérateurs Samsung et sur le Web uniquement aux États-Unis

2 Samsung TV Plus est uniquement disponible en Corée du Sud, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en France, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark, en Norvège, en Finlande, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde, au Brésil et Mexique. L’application mobile n’est disponible qu’en Corée du Sud, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, en Suisse, en Autriche et en Inde.