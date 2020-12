Samsung a annoncé que sa plate-forme de streaming vidéo gratuite, le Samsung TV Plus, arrivera en Inde en 2021. Actuellement, la plate-forme de streaming est en direct dans 12 pays (le dernier étant le Brésil), dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie, Espagne, Autriche, Suisse et Corée du Sud. Lancé en 2015, Samsung TV Plus compte actuellement environ 15 millions d’utilisateurs actifs. La société de technologie sud-coréenne a commencé à déployer la plate-forme OTT avec les téléviseurs intelligents Samsung en 2016, puis a atteint certains appareils Samsung Galaxy aux États-Unis, ce qui permet aux utilisateurs de regarder encore plus facilement la télévision en direct et à la demande à tout moment, n’importe où, sans aucun abonnement.

Dans un article de blog, Samsung a déclaré que sa plate-forme de streaming atteindrait également le Mexique, la Suède et d’autres pays européens en dehors de l’Inde l’année prochaine. Pour le moment, les détails exacts de son lancement restent flous. Avec son expansion, la société sud-coréenne espère rivaliser avec des plateformes telles qu’Amazon Prime Video, Netflix et Apple TV Plus qui nécessitent un abonnement pour y accéder. Cependant, Samsung a encore du chemin à parcourir, car toutes les autres plates-formes basées sur un abonnement proposent des émissions et des films originaux acclamés par la critique, ce qui manque au Samsung TV Plus. De plus, la plate-forme Samsung OTT étant libre d’accès, ses programmes de télévision en direct incluent des publicités qui peuvent ne pas être appréciées par de nombreux nouveaux utilisateurs.

Parlant du développement, Seline Sangsook Han, vice-présidente principale des activités d’affichage visuel chez Samsung Electronics, a déclaré: «Tout au long de la pandémie, nous avons vu à quel point les consommateurs passent du temps chez eux et à quel point ils apprécient l’accès à un excellent contenu multimédia … notre dernière expansion sur de nouveaux marchés et une gamme de contenu, nous espérons que TV Plus continuera d’être une destination de choix à domicile pour les utilisateurs de Samsung Smart TV partout dans le monde. «

Samsung a également annoncé que le Samsung TV Plus comprend le contenu d’environ 300 principaux réseaux de diffusion. Certaines des émissions de télévision populaires en anglais disponibles sur la plate-forme incluent Kitchen Nightmares, Deal or No Deal, Baywatch, Wipeout Xtra et Wild ‘N Out. Il comprend également des chaînes telles que ET Live, PeopleTV, Nick Pluto TV, CBSN, ABC News Live, Cheddar et USA Today aux États-Unis. On s’attend à ce que la plate-forme de streaming inclue des diffuseurs indiens lors de son lancement en Inde l’année prochaine.