Samsung travaillerait sur des capteurs 1 pouce 50MP, 200, 320 et 440MP

Selon tech leakster Revegnus sur X, Samsung travaille sur quatre nouveaux capteurs haut de gamme – 50MP GN6, 200MP HP7, un capteur inconnu 320MP et un capteur 440MP HU1 également. Cependant, le rapport affirme que pratiquement aucun de ces capteurs ne se retrouvera dans un smartphone Galaxy S et est destiné à d’autres fabricants et peut-être également à d’autres industries.

À commencer par le capteur 50MP GN6, qui est sans doute le plus intéressant du groupe car il s’agira d’un vivaneau de 1 pouce avec des pixels de 1,6 µm et sera probablement en concurrence avec la solution populaire IMX989 de 1 pouce de Sony. Selon les rumeurs, le capteur 50MP de Samsung serait trop cher pour les propres produits de Samsung, il sera donc probablement adopté par d’autres fabricants à la place.

Le capteur 440MP HU1, en revanche, n’est peut-être pas du tout destiné aux smartphones. Il pourrait être plus utile dans les secteurs automobile ou industriel.

L’appareil photo 320MP peut éventuellement convenir à la série Galaxy S une fois le développement terminé, mais ne retenez pas votre souffle car le pronostiqueur suggère qu’il sera à l’intérieur du Galaxy S26 Ultra au plus tôt.

Enfin, le capteur 200MP HP7 était initialement prévu pour compléter le Galaxy S25 Ultra car il a des pixels légèrement plus gros et une qualité d’image légèrement améliorée par rapport au tireur 200MP HP2 existant à l’intérieur du Galaxy S23 Ultra. Cependant, tout comme le capteur 1 pouce, celui-ci finit par être trop cher à fabriquer pour que Samsung l’envisage pour ses propres smartphones.

