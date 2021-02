Samsung travaille sur Galaxy Book Pro, Book Pro 360 avec écrans OLED, 5G

Samsung a deux nouveaux ordinateurs portables Galaxy Book Pro en préparation: le Galaxy Book Pro et le Galaxy Book Pro 360.

Selon un Sammobile signalent que la paire fonctionnera sous Windows, sera livrée avec des processeurs Core i5 ou Core i7 et aura des options d’affichage de 13,3 pouces et 15,6 pouces, dont certaines ou toutes seront OLED et prendront en charge le S Pen.

Il semblerait que le Galaxy Book Pro soit disponible en variantes Wi-Fi et LTE, tandis que le Galaxy Book Pro 360 ajoutera également la prise en charge de la 5G.

Il n’y a pas de mot sur la disponibilité ou le prix et il y a quelques questions à répondre. Mais Samsung pourrait bientôt mettre la paire de nouveaux portables sur les tablettes.

