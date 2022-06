Samsung travaille pour accélérer les objectifs mondiaux aux Cannes Lions 2022 – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics montre comment les marques peuvent tirer parti de leur portée collective pour autonomiser les jeunes et prendre des mesures concrètes pour favoriser un monde meilleur et plus durable.

Chaque année, le Festival international de la créativité Cannes Lions rassemble d’innombrables marques et leaders de l’industrie du marketing pour collaborer à façonner la prochaine vague de créativité. Cependant, à moins de huit ans de la fin, les Nations Unies ont signalé que le monde n’était pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs mondiaux d’ici 2030. La semaine dernière, Samsung Electronics et trois jeunes leaders de la génération 17 ont assisté à Cannes Lions pour attirer l’attention sur le rôle que les marques peuvent jouer. contribuer à créer un avenir plus durable pour tous. Generation17 est un partenariat entre Samsung et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) dans le but de magnifier les voix, les histoires et l’ingéniosité des jeunes leaders qui travaillent pour aider le monde à atteindre les objectifs mondiaux.

Benjamin Braun, Chief Marketing Officer de Samsung Europe, et Generation17 Young Leaders Kristian Kampmann (Danemark), Nadine Khaouli (Liban) et Tafara Makaza (Zimbabwe) ont participé à une série d’activités tout au long de la semaine, soulignant comment la technologie et la créativité peuvent dynamiser le monde communauté, y compris les jeunes acteurs du changement, pour avoir un impact.

Travailler pour l’avenir : Samsung et Generation17 soutiennent les objectifs mondiaux des Nations Unies

Samsung s’est associé à Project Everyone et Karmarama (qui fait partie d’Accenture Song) pour organiser une table ronde sur la façon dont les marques peuvent transformer la parole en action, avec un accent particulier sur l’élévation de la jeune génération et l’utilisation de la technologie pour mobiliser les communautés en faveur des objectifs mondiaux.

Benjamin a souligné que « 55 % des jeunes disent que leur voix n’est pas entendue ». Chez Samsung, il a poursuivi : « Nous avons accès à la technologie » et « donnons aux jeunes les moyens d’agir en leur donnant la technologie dont ils ont besoin pour amplifier leur cause ».

Samsung joue un rôle actif en amplifiant la voix des jeunes et en exploitant le pouvoir de la technologie et de l’information via Generation17 et l’application Samsung Global Goals.

Au cours du panel, Nadine a souligné le soutien de Samsung et du PNUD dans sa lutte pour réduire la pauvreté et fournir des ressources de secours en cas de crise dans son pays d’origine, le Liban. Elle a partagé “Ma mission est d’apporter la dignité à chaque personne au Liban”, a-t-elle déclaré. “Je ne pouvais pas imaginer un meilleur appariement de marques pour m’aider à amplifier ma voix.”

Samsung utilise son échelle pour sensibiliser aux objectifs mondiaux et donner aux communautés les moyens de prendre des mesures mesurables pour avoir un impact. Dans cette optique, Samsung a organisé le Samsung Global Goals Photobooth aux Cannes Lions, une expérience interactive au cours de laquelle les participants au festival ont pris des photos amusantes tout en en apprenant davantage sur les Global Goals et l’application Samsung Global Goals. Cette semaine a également marqué le début du travail de Samsung en tant que Business Avenger, un groupe d’entreprises et d’organisations partageant les mêmes idées qui recherchent en permanence des moyens d’innover, de collaborer et de progresser vers les objectifs mondiaux.

Grâce à Generation17 et à l’application Samsung Global Goals, Samsung travaille avec le PNUD pour fournir le soutien nécessaire aux objectifs mondiaux. Grâce à ces initiatives, Samsung a joué un rôle actif pour faire entendre la voix de la jeune génération et exploiter la puissance de la technologie pour faire la différence. Ces efforts démontrent en outre comment les marques peuvent prendre des mesures concrètes pour avoir un impact positif tout en permettant aux gens du monde entier de faire de même.