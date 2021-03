Selon un récent rapport de Nikkei Asia, le géant sud-coréen de l’électronique Samsung travaillerait sur un smartphone à double pliage pour compléter son portefeuille existant de smartphones pliables. Le smartphone pliable de Samsung, selon le rapport, pourrait être dévoilé dès la fin de cette année et utiliserait deux charnières pour se replier en trois segments. Le smartphone, s’il est lancé, sera le troisième smartphone de la gamme pliable de Samsung après le Samsung Galaxy Fold et le Samsung Galaxy Flip. Le rapport Nikkei, citant trois sources proches du sujet, indique que Samsung a déposé plusieurs brevets pour le design à double pouce et que les détails du smartphone sont toujours en cours de finalisation. «La conception est conçue pour que le rapport hauteur / largeur de l’écran déplié soit conforme au format grand public de 16: 9 ou 18: 9, afin que davantage de jeux vidéo et d’autres applications puissent fonctionner plus facilement avec de meilleures résolutions sur l’appareil», l’un des Selon Nikkei, des sources ont été citées.

Le Samsung Galaxy Z Fold et le Galaxy Z Flip ont chacun une charnière. Le Galaxy Z Fold 2 a un rapport d’écran de 25: 9, ce qui signifie que le smartphone à double pliage sera plus facile pour les développeurs à concevoir des applications. Le rapport Nikkei indique également que Samsung s’est fixé comme objectif interne d’augmenter ses expéditions totales de smartphones pliables à un niveau similaire à celui de la série Galaxy Note, dépassant 10 millions d’unités par an, a déclaré à Nikkei une personne ayant une connaissance directe du sujet. Cet objectif sera toutefois soumis aux conditions du marché et à l’état de la pénurie de semi-conducteurs. Le rapport cite également des sources de l’industrie affirmant que l’accent mis sur les smartphones pliables vise à différencier ses offres et à tirer parti des bénéfices plus élevés. Il est possible que Samsung présente le nouveau smartphone pliable pour faciliter la transition des utilisateurs de Galaxy Note vers un nouveau facteur de forme. Samsung avait récemment déclaré qu’il ne publierait pas de smartphone Galaxy Note cette année, mais a déclaré que la série Galaxy Note n’allait nulle part, du moins pour le moment.

En offrant plus d’options pliables, Samsung offre également plus d’options aux clients, dans l’espoir qu’ils en trouveront une qui leur convient. Cependant, le lancement dépendra de la capacité de Samsung à résoudre la pénurie de puces qui a affecté l’ensemble du secteur, y compris d’autres secteurs. Samsung a investi massivement dans l’espace des smartphones pliables. Étant la seule marque à proposer plusieurs appareils pliables, Samsung propose désormais un autre appareil, avec encore plus de plis, indiquant la vision de l’entreprise de voir les pliables comme l’avenir.