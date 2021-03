Samsung travaille en effet sur une smartwatch Wear OS, de nouvelles preuves suggèrent

Il y a quelques semaines, un pronostiqueur renommé de Samsung a déclaré que Samsung travaillait sur une montre intelligente alimentée par Wear OS et abandonnerait Tizen OS. Et bien que nous ne puissions pas dire que ce dernier est sûr, le premier semble être davantage étayé par des preuves plus solides.

Dans un démontage du code source du noyau Galaxy S20, un développeur XDA a découvert qu’il y avait un appareil nommé « Merlot » et qu’il était associé au système d’exploitation Wear de Google. L’appareil a été mentionné même aux côtés de la Galaxy Watch3 déjà sortie avec le nom de code « Noblesse ».

Pour le moment, les informations sont assez rares, mais nous espérons voir bientôt d’autres preuves pour brosser un tableau plus complet. Nous nous demandons surtout si Samsung passera à Wear OS ou développera des appareils portables intelligents avec le système d’exploitation de Google aux côtés de son portefeuille de systèmes d’exploitation Tizen.

