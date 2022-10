Samsung Tizen OS étend sa présence mondiale avec de nouveaux partenariats de licence – Samsung Global Newsroom

Les nouveaux téléviseurs intelligents alimentés par Tizen des premiers partenaires de licence seront disponibles en 2022

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui un partenariat avec les principales sociétés internationales ODM (Original Development Manufacturing) telles que Atmaca, HKC et Tempo — une collaboration qui permettra aux modèles de téléviseurs intelligents autres que Samsung d’utiliser Tizen OS pour la première fois. Nouveaux téléviseurs de Bauhn, Linsar, Sunny, Vispera et d’autres marques1 sera disponible en Australie, en Italie, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, en Turquie et au Royaume-Uni cette année,2 permettant à davantage de consommateurs de profiter d’une expérience de télévision intelligente haut de gamme grâce à Tizen, un système d’exploitation open source pour Samsung Smart TV.

Les nouveaux téléviseurs intelligents alimentés par Tizen font suite à l’annonce du programme de licences de plate-forme Tizen TV de Samsung lors de la Samsung Developer Conference (SDC) en 2021. Le programme de licences permet à d’autres marques de téléviseurs de tirer parti de Tizen OS, qui fournit des fonctionnalités intelligentes de pointe, des outils de découverte de contenu, des applications et une interface utilisateur moderne pour une expérience TV intelligente ultime.

Pour soutenir l’adoption transparente de Tizen OS, Samsung collabore avec une sélection de partenaires sur les licences de contenu et les optimisations matérielles. Ces partenariats donnent à de nombreuses marques de télévision l’accès à tout un monde de divertissement que les téléviseurs intelligents Samsung offrent exclusivement, tout en permettant également à Tizen de tirer parti de son écosystème en constante expansion pour renforcer ses offres. Les principales fonctionnalités auxquelles les utilisateurs des marques de téléviseurs sous licence auront accès incluent :3

Samsung TV Plus la plate-forme TV et vidéo en streaming gratuite de Samsung qui permettra aux utilisateurs de profiter de centaines de chaînes en direct, de divertissements, d’actualités, d’émissions et de sports — gratuitement.

la plate-forme TV et vidéo en streaming gratuite de Samsung qui permettra aux utilisateurs de profiter de centaines de chaînes en direct, de divertissements, d’actualités, d’émissions et de sports gratuitement. guide universel, permettant une navigation et une découverte faciles de tout le contenu sur différentes applications de streaming, ainsi que des recommandations personnalisées afin que les utilisateurs puissent passer plus de temps à regarder et moins de temps à chercher.

permettant une navigation et une découverte faciles de tout le contenu sur différentes applications de streaming, ainsi que des recommandations personnalisées afin que les utilisateurs puissent passer plus de temps à regarder et moins de temps à chercher. Bixby, une plate-forme d’assistant vocal qui fournira aux utilisateurs un moyen plus pratique d’explorer les téléviseurs intelligents. Les utilisateurs peuvent demander à Bixby de rechercher, de regarder ou d’exécuter diverses fonctionnalités.

Depuis que Samsung s’est associé à la Linux Foundation pour dévoiler la première version en 2012, Tizen OS a connu une croissance exponentielle au cours de la dernière décennie. À ce jour, environ 200 millions de personnes de 197 pays utilisent des téléviseurs intelligents Samsung alimentés par Tizen, et ce nombre devrait augmenter avec le dernier ajout de téléviseurs intelligents alimentés par Tizen.

“2022 a été une année mémorable pour Tizen OS alors que nous célébrons son 10e anniversaire et les tout premiers téléviseurs intelligents alimentés par Tizen disponibles auprès d’autres marques », a déclaré Yongjae Kim, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics. “En commençant par ces nouveaux téléviseurs intelligents alimentés par Tizen, nous continuerons d’étendre le programme de licences et de présenter Tizen OS et son écosystème à davantage de produits et de marques à travers le monde.”

Pour plus de détails, veuillez visiter www.samsung.com.

1 Les marques Tizen TV incluent Akai, Bauhn, Linsar (distribué par Tempo), RCA, Vispera (distribué par HKC) Sunny et Axen (distribué par Atmaca).

2 Akai, Bauhn, Linsar Les téléviseurs Tizen sont disponibles à partir de septembre 2022 en Australie. D’autres marques seront disponibles plus tard au quatrième trimestre 2022.

3 Disponible intelligent les fonctionnalités peuvent varier selon les pays.