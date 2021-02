De même que ce qui s’est passé avec la mise à jour du Galaxy S10 One UI 3.0 le mois dernier, des utilisateurs du monde entier affirment que la mise à jour One UI 3.1 destinée au Galaxy S20 FE n’est plus disponible.

Il n’y a pas de déclaration officielle à ce sujet de la part de Samsung, mais les gens pensent que cela pourrait être dû aux divers problèmes de performances que certains propriétaires rencontrent après la mise à jour. L’épuisement de la batterie, les notifications SMS peu fiables et les ralentissements généraux ont été mentionnés sur divers forums en ligne.

Jusqu’à présent, la mise à jour a été distribuée dans la majorité des pays européens mais, bien sûr, elle n’est plus disponible au téléchargement. Nous espérons que Samsung résoudra le problème aussi rapidement qu’il l’a fait avec la mise à jour du Galaxy S10.

