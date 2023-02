Samsung The Sero (2022) Review: Révélation rotative

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Écran rotatif unique

Si vous passez un temps excessif à faire défiler les vidéos TikTok sur votre smartphone et d’autres applications de portrait, Samsung a quelque chose à vous montrer. Présentation de The Sero, un écran QLED 4K qui peut passer d’un format d’écran large 16:9 conventionnel à un format vertical 9:16, ce qui agrandit efficacement votre flux social.

La rotation n’est pas non plus son seul titre de gloire. Le Sero n’a pas besoin de meubles AV, car l’écran tourne au-dessus d’un support de haut-parleur Bluetooth substantiel. Il est également bon pour les jeux (des mises en garde s’appliquent) et bénéficie d’une solide plate-forme de télévision intelligente, sous la forme de Tizen de Samsung.

Caractéristiques de conception

Conception rotative unique

Support intégré avec haut-parleurs

Comprend une télécommande à énergie solaire

Dans son orientation TV habituelle, l’ensemble a un profil en forme de « T ». Le panneau s’incline légèrement, car il est soutenu par un seul pied arrière, décrit par Samsung comme un support de plaque. Je m’attendais à un vacillement, mais c’est aussi solide qu’un roc.

Steve May / Fonderie

La lunette n’est pas sans rappeler la grosse lunette arty utilisée sur le téléviseur The Frame de Samsung, mais n’est pas personnalisable. La base de l’écran intègre un puissant système audio 4.1, se distinguant par une calandre bleu marine mais il n’y a pas d’autres couleurs disponibles ce qui est dommage pour un téléviseur lifestyle.

Toutes les entrées du panneau arrière sont soigneusement couvertes par un panneau contextuel. Révélé, vous trouverez trois HDMI (dont l’un prend en charge eARC), deux ports USB, un emplacement CI, ainsi que des entrées d’antenne satellite et terrestre.

L’écran est livré avec deux zappers : une télécommande infrarouge standard et le pointeur Bluetooth mince alimenté par l’énergie solaire de Samsung. Ce dernier est le match le plus évident pour le style de vie Sero. Un bouton en haut à droite fait pivoter l’écran d’une orientation à l’autre.

La question évidente est de savoir comment l’expérience TikTok de près se traduit par une expérience télévisuelle décontractée. Étonnamment bien, je peux confirmer. Le balayage rapide avec un doigt est remplacé par un clic droit sur la molette de navigation de la télécommande Bluetooth. Cliquez vers le bas et vous trouverez des raccourcis thématiques de contenu organisé.

J’ai été surpris de voir à quel point la majorité des clips TikTok étaient bons sur cet écran plus grand, un témoignage du processeur quantique 4K de Samsung. En tant qu’utilisateur régulier de TikTok, j’ai été absolument convaincu par cette plus grande présentation de portraits.

Il y a une perte momentanée de son et de vision lorsque l’écran s’oriente, mais c’est le seul problème.

Steve May / Fonderie

Plutôt proprement, l’interface utilisateur s’adapte au rapport d’aspect choisi. Reconnaissant Tizen, il existe une large gamme d’applications de streaming sur le robinet, à la fois par abonnement et de rattrapage, ainsi que des chaînes de télévision linéaires Samsung Plus fournies par IP, dont il semble y avoir environ un gazillion. Le téléviseur est également compatible avec les appareils SmartThings.

Qualité de l’image

QLED 4K

Finition mat

Seulement 43 pouces disponibles

Les visuels du Sero sont comparables à un QLED de milieu de gamme, bien que l’adoption d’une finition mate le distingue de ses compagnons d’écurie conventionnels.

Les détails de l’image et la gestion des textures sont impressionnants. Le processeur quantique 4K de l’ensemble et l’écran dense en pixels de 43 pouces (la seule taille disponible) garantissent que les images 4K natives sont d’une netteté impressionnante et que l’expression des couleurs est impressionnante.

L’écran à faible éblouissement fait du Sero une recommandation facile pour les environnements plus lumineux, car il a tendance à diminuer les lampes et les sources lumineuses.

Steve May / Fonderie

Comme avec les autres Samsung QLED 2022, le Sero dispose d’un réglage de pilote automatique sous la forme d’un mode intelligent qui ajuste automatiquement les paramètres d’image et de son pour la lumière ambiante et le style de contenu. Cela peut généralement être laissé pour gérer les choses, bien que notre conseil serait de basculer HDR optimisé, plutôt que Eye Confort, pour maximiser la pop de l’image.

Si vous désactivez le mode Intelligent, vous ouvrirez la sélection de mode d’image habituelle, comprenant les modes Standard, Dynamique, Film et Cinéaste. Standard est le meilleur pari global.

Les performances HDR du Sero sont peut-être meilleures que vous ne l’imaginez. J’ai mesuré une luminosité maximale de 530 nits avec une fenêtre de mesure de 10 %. C’est suffisant pour améliorer la sensation de profondeur de l’image et créer une image agréablement dynamique.

La prise en charge HDR est conforme aux autres écrans Samsung. Il n’y a pas de support pour Dolby Vision, bien que vous obteniez HLG et HDR10+ Adaptive. Les options de lissage de mouvement sont puissantes, mais généralement mieux appliquées aux sports en direct.

Steve May / Fonderie

Bien que The Sero ne prenne pas en charge le gameplay à fréquence d’images élevée (120 Hz), c’est un interprète décent en ce qui concerne la latence. J’ai mesuré le décalage d’entrée à un impressionnant 9,7 ms (1080p/60fps) avec le mode Jeu sélectionné. L’interface Game Hub de Samsung rassemble les applications des sociétés de jeux et propose des raccourcis vers les consoles connectées.

Qualité sonore

4.1 intégré

Suivi d’objet Sound Lite

Peut être utilisé comme haut-parleur Bluetooth

Le Sero dispose d’un système audio supérieur à la moyenne. Il n’y a pas de mauvaises herbes qui tirent vers le bas ici.

Au lieu de cela, la base de l’écran produit 4.1 canaux de son, avec une puissance de sortie totale de 60 W, pilotée par la version Lite du système OTS (Object Tracking Sound) de Samsung, qui prend des repères directionnels de la vidéo à l’écran pour déplacer l’audio ici et là.

Il y a un poids et une force dans sa présentation sonore que vous n’attendriez pas d’un téléviseur 43 pouces.

Steve May / Fonderie

Le système audio peut également être utilisé comme haut-parleur Bluetooth autonome, avec de la musique diffusée directement depuis votre smartphone. Les pistes peuvent être accompagnées d’un visualiseur pulsé, ou vous pouvez éteindre complètement l’affichage du téléviseur.

Prix ​​et disponibilité

Le Samsung The Sero QE43LS05B, adapté aux mobiles, n’est disponible qu’en une seule taille, et c’est 43 pouces. Il est maintenant disponible au prix de 1 999 $ / 1 599 £ chez Samsung et vous pouvez l’acheter auprès des détaillants suivants.

Alors qu’il existe des stocks du modèle original 2021 en circulation, nous testons ici l’itération 2022, qui se distingue par sa finition d’écran mat.

Verdict

The Sero de Samsung est une solution TV lifestyle unique avec un écran rotatif qui peut basculer entre un format d’image vertical 9:16 ou une orientation paysage 16:9. L’écran QLED offre d’excellentes performances HDR compte tenu de ses spécifications, avec une luminosité maximale de 530 nits.

Cela peut sembler fantaisiste, mais j’ai trouvé que c’était un plaisir de vivre avec. Ce n’est pas souvent que vous faites l’expérience de quelque chose d’entièrement nouveau quand il s’agit d’écrans plats.

Les performances d’image sont bonnes pour la consommation quotidienne de la télé, la finition mate en fait un bon choix pour le visionnage de jour, et sa base sonore est particulièrement puissante.

Le Sero aura un attrait évident pour les accros de TikTok et autres, mais c’est aussi une option de jeu décente, grâce à l’interface Game Hub dédiée de Samsung et à la faible latence.

Pour les consommateurs de contenu de nouvelle génération, rien de tout cela.

