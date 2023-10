Samsung The Freestyle 2 Review: Projecteur Perky

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Conception ultra-compacte

Plateforme intelligente Tizen intégrée

Correction automatique du trapèze Les inconvénients À son meilleur dans une pièce sombre

Le mode ultra-large a une utilisation limitée

Base de batterie vendue séparément Notre verdict Facilement transportable et offrant des images lumineuses et colorées, ce projecteur Freestyle de deuxième génération est idéal pour les soirées cinéma impromptues et les sports de grande envergure. Vous pouvez même en associer deux pour une visualisation « style scope ».

Cette deuxième itération du projecteur LED compact Freestyle de Samsung offre quelques améliorations subtiles par rapport à son prédécesseur, mais récompense avec les mêmes images à fort impact et une grande polyvalence.

Toujours un projecteur causal, il peut transformer n’importe quel mur ou plafond clair en un écran grand écran avec un minimum de tracas ou de configuration – et grâce à la plate-forme de télévision intelligente Tizen de Samsung, vous pouvez rapidement projeter vos émissions en streaming préférées.

Bien que le Freestyle 2nd Gen (SP-LFF3) soit uniquement en résolution HD, il est compatible avec diverses sources HDR (High Dynamic Range), qu’elles soient HDR10, HDR10+ et HLG.

Une visualisation géante n’importe où dans la maison ? Peut-être que vous n’avez pas besoin d’investir dans cette télé de 85 pouces après tout…

Caractéristiques de conception

Correction automatique du trapèze

Mise au point automatique

Plateforme de télévision intelligente Tizen

Partageant le même châssis cylindrique que le Freestyle original, avec une connectivité identique, ce redémarrage du Freestyle a un attrait évident.

Perché au sommet d’une base circulaire, il peut pivoter à 180 degrés, vous permettant de projeter sur les murs ou même au plafond. La mise au point automatique garantit que l’image est toujours nette, tandis que la puissante correction trapézoïdale redresse automatiquement l’écran et met au point l’image, quel que soit votre angle.

Cette correction géométrique n’est pas toujours parfaite, mais dans la plupart des cas, vous pouvez vous attendre à une image claire et nette.

Si le projecteur est positionné sur une surface inégale, un nouveau nivellement automatique vient à la rescousse. En ce qui concerne la distance de projection, 2 m sont nécessaires pour vous donner une image de 75 pouces. À partir d’environ 2,7 m, vous atteindrez la totalité des 100 pouces, mais vous pouvez commencer à seulement 30 pouces à partir de 0,8 m.

La connectivité sans fil couvre le Wi-Fi et le Bluetooth 5.2 ; il existe des ports physiques pour Micro HDMI et une alimentation USB-C.

Le projecteur est livré avec une télécommande fine à énergie solaire, dotée de boutons dédiés pour Netflix, Prime Video, Disney+ et Samsung TV Plus.

Il existe également des commandes tactiles sur le corps si vous préférez. La deuxième génération fonctionne avec Samsung SmartThings et Apple AirPlay 2 – avec Tap View pour mettre en miroir les appareils Galaxy avec Android 8.1 ou version ultérieure via NFC. Il dispose également de micros à champ lointain intégrés qui permettent le contrôle de l’assistant vocal pour Amazon Alexa et Bixby de Samsung. Vous pouvez également mettre en miroir l’écran avec les téléviseurs Samsung compatibles.

Un capuchon en plastique est fourni pour protéger la lentille, mais il peut également être utilisé pour créer un effet de lumière ambiante diffuse. Il peut s’agir d’un prisme, d’une scène (le site Web de Samsung montre une fenêtre d’avion) ​​ou d’une de vos propres images.

Le Freestyle 2e génération fonctionne sur secteur (base de batterie vendue séparément), mais peut être alimenté soit par un accessoire de boîtier de batterie sur mesure, soit par une banque d’alimentation USB avec une sortie de 50 W/20 V ou plus.

La couleur par défaut du projecteur est le blanc, mais les fashionistas peuvent personnaliser leur Freestyle avec des caches colorés en option, en beige, rose ou vert.

Si vous êtes tenté d’emmener votre Freestyle à l’extérieur, cela vaut peut-être la peine d’investir dans l’étui de transport optionnel IP55 de Samsung.

Les changements sous le capot incluent un processeur et un logiciel améliorés.

Il peut également mélanger les bords des images (Smart Edge Blending) provenant de deux projecteurs Freestyle 2023 différents, pour créer une image ultra large 21:9. Pour l’activer, vous aurez besoin de deux projecteurs 2023 couplés à l’aide de l’application SmartThings sur un smartphone Samsung.

Une routine de configuration graphique permet de synchroniser les Freestyles. Lorsque de petits dessins se chevauchent, le smartphone prend un instantané du résultat et le télécharge pour traitement. Comme par magie, les deux projecteurs commencent à synchroniser leur sortie ensemble.

Le problème est que vous ne pouvez pas utiliser ce mode avec n’importe quel ancien contenu. Il fonctionne avec certains clips de portée sur YouTube, mais est utilisé de manière plus fiable pour afficher vos propres photographies. Les images sont recadrées pour s’adapter au rapport hauteur/largeur, mais l’effet est convaincant. Il est très difficile de repérer où se trouve la jointure.

Qualité de l’image

Moteur d’éclairage LED

Limitation du niveau de noir

Processeur Crystal Engine

Parlons donc des visuels. Les images du Freestyle 2 semblent lumineuses et percutantes, du moins lorsqu’elles sont vues dans des conditions de faible luminosité. Bien que sa sortie soit correcte pour une visualisation non critique, quasi-lumière du jour, elle brille plus fort dans un environnement plus sombre.

Le projecteur utilise une puce DLP avec une source de lumière LED, censée durer au moins 30 000 heures.

Bien qu’il soit limité à une résolution Full HD, le Freestyle 2 parvient à impressionner avec des détails nets et des teintes vibrantes, grâce au Crystal Engine et au traitement PurColor de Samsung.

J’ai regardé une combinaison de séquences d’histoire naturelle, de films et de jeux télévisés, et tous étaient présentés avec le même enthousiasme.

Il y a des limites inévitables. Les performances au niveau du noir sont, comme on pouvait s’y attendre, limitées, le Freestyle 2 offrant une nuance de gris plus foncée que tout ce qui est d’encre. Mais cela est contrebalancé par un niveau d’image moyen et une vivacité solaire constamment élevés.

Les préréglages d’image couvrent Dynamique, Standard et Film. Pour la plupart des contenus, j’ai estimé que le paramètre Standard offrait les performances les plus équilibrées. La gestion des mouvements est fluide, avec un minimum d’artefacts ou de franges de couleur.

Qualité sonore

Scène sonore à 360°

Amplification 5W

Bluetooth

Le Freestyle utilise un système audio de 5 W orienté vers l’arrière qui diffuse la scène sonore de manière étonnamment large. J’ai entendu dire que le son est meilleur que la grande majorité des projecteurs compacts plus conventionnels, généralement orientés vers les jeux.

Il y a suffisamment de punch dans sa sortie pour éviter qu’elle ne paraisse trop fine. C’est plus que suffisant pour divertir un petit public et générer suffisamment de brouhaha pour masquer le faible bruit du ventilateur, qui est d’environ 30 dB.

Si vous avez envie d’une expérience audio plus immersive, vous pouvez connecter une barre de son ou un système audio externe en utilisant ARC via la connexion mini HDMI, bien que cela commence à entrer en conflit avec la philosophie d’utilisation facile de The Freestyle 2.

Le couplage avec des écouteurs Bluetooth est probablement une option plus judicieuse et le couplage multi-Bluetooth est pris en charge.

Prix ​​et disponibilité

Le Samsung Freestyle Gen 2 est proposé au prix de 799,99 $/699 £. C’est moins cher que le prix de lancement original de 899,99 $/999 £.

Bien qu’il ne s’agisse pas de l’option de résolution Full HD la plus économique sur le marché des projecteurs, elle offre un ensemble unique de fonctionnalités qui le distingue de ses concurrents, en particulier pour ceux qui privilégient la portabilité.

Vous pouvez l’acheter chez Samsung, Amazon et BestBuy aux États-Unis.

Vous pouvez l’acheter chez Samsung et Currys au Royaume-Uni.

Faut-il acheter le Samsung The Freestyle 2 ?

Le Freestyle 2 est un projecteur compact aux capacités uniques doté d’une multiplicité de talents. C’est idéal pour les soirées cinéma, les fêtes d’enfants, les événements sportifs et même les barbecues sur la terrasse.

Bien que limitée au Full HD, la qualité d’image est généralement impressionnante, avec des images uniformément lumineuses et détaillées.

La fourniture de Smart Edge Blending est un embellissement astucieux, même s’il n’y a probablement pas suffisamment de cas d’utilisation pour justifier l’achat de deux Freestyles à mettre en œuvre.

Que vous projetiez sur un mur ou au plafond, le Samsung Freestyle 2e génération plie la réalité de la bonne manière. Je pense que ça vaut la peine d’auditionner.

