Samsung teste l’option de mode portrait 2x pour le Galaxy S23 Ultra

Samsung teste une option 2x pour le mode portrait du Galaxy S23 Ultra. Le mode rumeur a été repéré par l’univers Ice dans un firmware de test pour le S23 Ultra.

Le mode 2x utilisera un recadrage de 50MP à partir de l’appareil photo principal de 200MP, qui sera ensuite ramené à 12MP. Il rejoint les options 1x et 3x – la première utilisant le capteur principal, et la seconde utilisant la caméra 3x native. Ceux-ci sont d’environ 23 mm et 70 mm, l’ajout d’un 2x avec un équivalent d’environ 50 mm se traduira par des portraits plus flatteurs.

2x mode portrait, source d’image : Univers de glace

La mise à jour aurait une taille d’environ 1,5 Go et est en cours de finalisation pour une sortie fin mai ou début juin. Il apportera des améliorations générales aux caméras. On ne sait pas encore si Samsung apportera une option de mode portrait 2x à d’autres téléphones Galaxy premium.