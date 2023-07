Samsung tease le Galaxy Z Flip5 dans une nouvelle vidéo

Plus tôt dans la journée, Samsung a finalement annoncé la date et l’heure de son prochain événement Unpacked, qui aura lieu en Corée du Sud le 26 juillet. Lors de l’événement, la société dévoilera le Galaxy Z Flip5, aux côtés du Galaxy Z Fold5, la série Galaxy Watch6. , et la famille Galaxy Tab S9.

Maintenant, la société intensifie la campagne de teasers pour l’événement, avec un nouveau « film mondial » qui représente la « Saison 2 » de la campagne « Join the flip side » (get it ?). La première « saison » est sortie en septembre dernier, annonçant le Galaxy Z Flip4.

Ce modèle figure toujours en bonne place dans la vidéo d’aujourd’hui, mais seulement jusqu’à un certain point – alerte spoiler, le Flip5 prend finalement sa place, comme il est destiné à le faire.

Au cas où vous ne pourriez pas regarder le teaser, c’est une affaire très cinématographique, et pas comme votre publicité ordinaire ou votre teaser vidéo. En fait, c’est presque un film d’horreur – enfin, très court, mais quand même.

Apparemment, les appareils Z Flip possèdent « un pouvoir irrésistible sur quiconque » qui pose les yeux sur eux. Une fois que vous en voyez un, vous n’arrêterez pas d’y penser jusqu’à ce que vous en achetiez un – cela semble ringard par écrit, mais l’exécution est en fait assez amusante ici.

Selon les propres mots de Samsung, les stars du film finissent par découvrir que « la chose même qu’elles craignent le plus est en fait ce qu’elles veulent le plus » – que ce soit un coup subtil aux fans d’Apple, nous ne le saurons jamais.