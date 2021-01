Samsung a publié aujourd’hui un nouveau teaser vidéo qui présente l’évolution de ses smartphones Galaxy de la série S au fil des ans. Le teaser indique également vaguement l’arrivée de la prochaine gamme de smartphones, au milieu de rumeurs affirmant le lancement du Galaxy S21 le 14 janvier. Plus tôt cette semaine, la série Samsung Galaxy S21 aurait augmenté pour les réservations de pré-commande avant son annonce officielle.

Le nouveau teaser vidéo (repéré pour la première fois par SamMobile) est actuellement disponible en tant que « non répertorié » sur la chaîne YouTube américaine de Samsung. La vidéo de 30 secondes commence avec le premier téléphone Galaxy S et monte la ligne vers le Galaxy S20 à partir de cette année – avec un avis spécifique sur l’évolution de l’appareil photo des téléphones. À la fin de la vidéo, nous pouvons remarquer le teaser qui se lit comme suit: « Un nouveau Galaxy attend, | avec un passage de » 2020 « à » 2021 « . Notamment, le pronostiqueur populaire Ishan Agarwal en collaboration avec MySmartPrice a affirmé hier que Samsung avait a commencé à envoyer des invitations pour l’événement Galaxy Unpacked 2021. Lors de l’événement Unpack, la société sud-coréenne dévoile ses derniers produits tels que les smartphones, les écouteurs et plus encore.

Pendant ce temps, Samsung dévoilera un nouveau processeur mobile Exynos le 12 janvier, deux jours avant la rumeur du lancement du Galaxy S21. La société pourrait dévoiler le SoC Exynos 2100 qui alimenterait la gamme Galaxy S21.

Récemment, les spécifications complètes du Galaxy S21, du Galaxy S21 Plus et du Galaxy S21 Ultra sont apparues en ligne. Le modèle régulier et Plus comporterait une triple configuration arrière comprenant un primaire de 12 mégapixels, un appareil photo ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels avec OIS et zoom optique hybride 3x. On dit que la variante Ultra est livrée avec un capteur principal de 108 mégapixels.