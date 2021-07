Samsung taquine le Galaxy Z Fold3 dans la bande-annonce officielle

Nous savons déjà que le 11 août est réservé à l’événement Galaxy Unpacked de Samsung et nous attendons patiemment les Galaxy Z Fold3 et Z Flip3. Avant l’annonce, Samsung a publié une vidéo teaser qui crée un peu plus de battage médiatique avant ses pliables de nouvelle génération.

Nous obtenons un très bref aperçu de l’historique du téléphone avec des silhouettes du Motorola DynaTAC, du Nokia 3310, de plusieurs PDA et appareils BlackBerry qui étaient tous considérés comme de bons téléphones à un moment donné.

Le slogan «Une fois que nous vivons mieux, nous ne revenons jamais en arrière» sonne certainement une cloche ici et est certainement applicable à la gamme Fold. Le narrateur demande alors est « assez bien » ? Nous avons ensuite droit à un bref aperçu du Z Fold3 à la fin de la vidéo.