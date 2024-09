Samsung suspend la mise à jour critique du Galaxy alors qu’un nouveau problème apparaît

Un Samsung Galaxy S23 Ultra sur le stand Samsung Electronics Co. le deuxième jour du Mobile World … [+] Congrès au siège de la Fira de Barcelona à Barcelone, en Espagne, le mardi 28 février 2023. L’événement phare annuel de l’industrie et de la technologie mobiles se déroule du 27 février au 2 mars. Photographe : Angel Garcia/Bloomberg © 2023 Bloomberg Finance LP

Selon certaines informations, Samsung aurait suspendu le déploiement de One UI 6.1.1, sa mise à jour majeure de fonctionnalités qui apporte l’IA à des millions de téléphones, car certains utilisateurs rencontrent des problèmes d’appareil photo sur le Galaxy S23 Ultra.

Les propriétaires de Galaxy S23 Ultra ont signalé sur les forums communautaires de Samsung que la mise à jour rend les images zoomées floues lorsqu’elles sont agrandies entre 16x et 19,9x.

« Lorsque vous utilisez l’appareil photo, si vous zoomez jusqu’à 17[x] jusqu’à environ 20[x] et prendre une photo, elle devient floue… c’est inacceptable », a écrit un propriétaire de Galaxy S23 Ultra. « Utiliser tous les autres niveaux de zoom est acceptable, mais 17x est un désastre. Il faut le réparer au plus vite avec un correctif ». Un autre s’est plaint.

Le problème n’est apparu qu’après la mise à jour One UI 6.1.1, qui a commencé à être déployée cette semaine, et ne semble affecter aucun autre appareil Galaxy, y compris le Galaxy S23 de base et le Galaxy S23 Plus. SamMobile j’ai découvert que le bug n’apparaît pas à un zoom 20x, mais entre 16x et 19,9x.

Un représentant de Samsung a reconnu le problème hier sur l’un des fils de discussion du forum communautaire et a confirmé que la société travaillait sur un correctif. Avant que ce correctif ne soit disponible, Samsung a maintenant suspendu le déploiement de One UI 6.1.1 sur les appareils Galaxy S23 Ultra selon SamMobile.

On ne sait pas exactement ce qui est à l’origine du bug, mais le Galaxy S23 Ultra dispose d’une gamme de capteurs photo différente de celle du S23 et du S23 Plus, ce qui est probablement un facteur. Pour l’instant, un utilisateur concerné a découvert une solution de contournement temporaire jusqu’à ce que Samsung publie une solution.

Dans le menu des paramètres de l’application appareil photo, appuyez sur « optimisation intelligente » et passez de la qualité maximale à la qualité moyenne. Cela devrait résoudre le problème, mais cela signifie que toutes les photos prises avec le Galaxy S23 Ultra auront une qualité globale réduite. À moins que les utilisateurs ne prennent beaucoup de photos avec un zoom entre 16x et 19,9x, ce n’est pas nécessaire.

Pour tous ceux qui possèdent un téléphone Galaxy 2023 et 2024, Samsung déploie actuellement One UI 6.1.1 dans plusieurs pays. L’événement principal de la mise à jour est la série de nouvelles fonctionnalités d’IA qu’elle apporte aux téléphones plus anciens. Ces outils étaient auparavant exclusifs aux Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6.

Cela inclut des fonctionnalités basées sur l’IA, telles que la traduction en temps réel améliorée dans Interpreter. Une nouvelle fonctionnalité d’assistance aux notes qui peut désormais transcrire et formater des enregistrements vocaux. Enfin, il existe le nouvel outil Sketch To Image, qui utilise l’IA générative pour ajouter plus de contenu à une image dessinée à la main.

