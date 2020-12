Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Samsung aurait l’intention de retirer le chargeur des boîtiers des smartphones à partir de l’année prochaine. Au moins pour certains téléphones, sinon tous dans la première phase. Cependant, cela n’a pas empêché Samsung de se moquer de la décision d’Apple de retirer l’adaptateur de chargeur des boîtiers de la série Apple iPhone 12 lorsque les nouveaux iPhones ont été annoncés en octobre. Cependant, certains observateurs aux yeux d’aigle ont remarqué que Samsung avait discrètement supprimé ces publications sur les réseaux sociaux se moquant d’Apple. Cela pourrait être le plus gros indice que Samsung suivra assez tôt le même chemin.

Une publication sur Facebook publiée le 13 octobre, repérée par les bonnes personnes chez iMore, disait: «Votre #Galaxy vous donne ce que vous recherchez. Du plus basique comme chargeur au meilleur appareil photo, batterie, performances, mémoire et même écran 120 Hz. » Cela était accompagné de l’image d’un adaptateur de charge rapide Samsung. Il s’agit davantage d’un cas d’histoire qui se répète. Samsung s’était moqué d’Apple lorsque l’iPhone X avait été lancé sans prise casque 3,5 mm dédiée, puis avait supprimé les mêmes publicités et publications sur les réseaux sociaux lors du lancement du Galaxy Note 10 sans prise casque.

Tout ce qui est publié et supprimé sur les réseaux sociaux, il est peut-être logique que les compagnies de téléphone éliminent le bloc d’alimentation des cabines téléphoniques. Les chiffres sont ahurissants. Selon le cabinet d’études IDC, les entreprises de smartphones ont expédié jusqu’à 368,8 millions de smartphones au quatrième trimestre 2019. Si nous voulons répartir cela tout au long de l’année, nous envisageons bien plus d’un milliard de téléphones expédiés dans le monde en un an seulement. Cela signifie que plus d’un milliard de chargeurs et plus d’un milliard de câbles de charge sont également expédiés. Beaucoup de ces smartphones auraient été achetés par des personnes qui utilisent toujours le chargeur du téléphone qu’ils viennent de remplacer, ce qui signifie que le chargeur fourni avec le nouveau téléphone se trouve juste dans la boîte. L’argent et les ressources, financières et environnementales, ont été dépensés pour le fabriquer et pourtant, il reste là.

Selon l’Union internationale des télécommunications, «Un million de tonnes d’alimentations externes sont fabriquées chaque année. Cela souligne l’importance des efforts visant à réduire le nombre de ces alimentations électriques et à les rendre plus durables. » Dans le même temps, l’Union européenne a fait pression pour des chargeurs universels, qui fonctionneront avec tous les smartphones, dans le but de normaliser les accessoires d’alimentation et de les faire fonctionner dans tous les domaines. En 2018, Apple, Samsung, Google, Motorola et Sony, pour n’en nommer que quelques-uns, se sont inscrits pour normaliser la norme USB-C pour le chargement des smartphones d’ici 2021.