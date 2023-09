Samsung supprime les mises à jour de la gamme Galaxy Note 10

Les Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+ ont fêté leur 4ème anniversaire il y a un mois, et comme ces téléphones ont été lancés avant que Samsung ne s’engage à appliquer 5 ans de correctifs de sécurité, leur fonctionnement est terminé. La gamme Galaxy Note 10 a reçu sa dernière mise à jour ou du moins ne s’attend plus à voir de nouvelles mises à jour à l’avenir.

Samsung a supprimé ce matin les Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+ de son suivi des mises à jour de sécurité. Cela survient après que la gamme Note 10 a été abandonnée selon un calendrier de mise à jour trimestriel il y a un an, presque jour pour jour.

La dernière mise à jour du Galaxy Note 10 aux États-Unis remonte à seulement quelques semaines via Verizon. Chaque téléphone a reçu le correctif de sécurité d’août 2023, les deux sont donc actuellement à jour car ils continuent d’exister dans les poches d’un petit groupe de personnes. Espérons que ces amis décident qu’il est temps de procéder à une mise à niveau dans un avenir proche.

Le Note 10 étant désormais retiré, la gamme Galaxy Note 20 est la dernière de la série Note à continuer de bénéficier d’un support régulier. À l’heure actuelle, les Note 20 et Note 20 Ultra reçoivent toujours des correctifs de sécurité mensuels et devraient le faire pendant encore 2 ans. La gamme Note 20 a été l’une des premières à faire partie de l’engagement de 5 ans de Samsung en matière de correctifs de sécurité, bien que l’on pensait à l’époque que cette nouvelle concernait uniquement les téléphones Enterprise Edition. Cependant, le Galaxy S20 reçoit toujours des mises à jour mensuelles alors qu’il aurait dû être réduit à des mises à jour trimestrielles plus tôt cette année, on espère donc que le Note 20 le fera également.

À moins que Samsung ne nous fasse revivre le Galaxy Note, nous n’en sommes officiellement qu’à un seul modèle.

Dans le même ordre d’idées, le Galaxy Z Flip d’origine a désormais été supprimé du calendrier de mise à jour trimestriel.

// Samsung