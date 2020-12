Un nouveau rapport vient d’un média coréen ETNouvelles qui cite Samsung lancera quatre smartphones pliables en 2021. Les modèles se composeront de deux modèles Z Fold et de deux modèles Z Flip.

À la suite des informations selon lesquelles Samsung prévoit de supprimer sa gamme Galaxy Note, la société lancera les produits phares du Galaxy S au premier semestre de l’année, dans l’espoir que Samsung lancera des téléphones phares pliables au second semestre. La série Note de Samsung est effectivement remplacée par le Galaxy S21 de plus haut niveau, qui viendra avec le support S Pen.

Samsung sortira deux successeurs du Galaxy Z Fold2 (peut-être «Z Fold3») et deux successeurs du Galaxy Z Flip. Probablement aligné avec le schéma de dénomination du Z «Fold3», Samsung pourrait nommer les autres modèles le «Z Flip3». Les deux peuvent avoir des fonctionnalités et des performances différentes. Tous les téléphones Galaxy Z devraient arriver avec le support 5G. La production de masse commencerait apparemment en août.



Samsung Galaxy Z Fold2 avec Galaxy Z Flip

Il a rapporté que Samsung prévoyait d’inclure la prise en charge du S Pen pour le Z Fold3 haut de gamme, ce que de nombreux fans espéraient depuis le premier Galaxy Fold. Malheureusement, les écrans des plis de première et de deuxième génération sont trop fragiles pour prendre en charge ce type d’entrée. On se demande comment Samsung rendrait l’écran plus durable et s’il serait en mesure de le réaliser pour le Z Fold3.

En regardant vers 2022, ETNouvelles rapporte que Samsung pourrait même envisager de sortir un smartphone enroulable fin 2021 ou l’année suivante. LG a déjà déposé un nom pour son smartphone enroulable, mais nous n’avons toujours pas de calendrier solide pour cela. 2021 sera une année assez intéressante pour l’industrie mobile alors que nous voyons (espérons-le) que le prix des appareils pliables commence à baisser.

La source