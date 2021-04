Trouver des moyens de lutter contre la pollution de l’eau et de l’air peut sembler une tâche difficile, même pour les experts. Cependant, les programmes de citoyenneté d’entreprise de Samsung ont vu de jeunes étudiants brillants du monde entier résoudre avec succès certains des problèmes les plus urgents auxquels leurs communautés sont confrontées.

Afin de susciter l’intérêt des étudiants pour les domaines STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), Samsung dirige Solve for Tomorrow dans plus de 20 pays depuis sa création en 2010. Lancé à l’origine aux États-Unis, ce programme soutient les étudiants de manière indépendante. cherchent à identifier et à résoudre les problèmes sociaux dans leurs communautés, tout en apprenant comment la science et la technologie peuvent être mises à profit pour l’amélioration de la société.

Samsung Newsroom est allé découvrir certains des problèmes majeurs que les étudiants ont cherché à résoudre dans le cadre du programme cette année.

Medellin, la deuxième plus grande ville de Colombie, est connue comme la «ville du printemps éternel» pour son climat chaud. Cependant, cette belle ville a récemment souffert d’une grave pollution atmosphérique. C’est parce que la Colombie consomme plus de 1 000 tonnes de charbon par an, émettant une énorme quantité de CO2 qui affecte non seulement la Colombie, mais le monde entier.

Ana, Santiago, Juan et Camilo, étudiants de l’école spécialisée en sciences et innovation Colegio Loyola de Medellin, ont désigné le charbon comme le principal responsable de la pollution de l’air et ont commencé à rechercher une source d’énergie écologique qui pourrait le remplacer. Pendant qu’ils cherchaient, la perspective d’utiliser des restes de marc de café a attiré leur attention. La Colombie est le troisième producteur de café au monde et dispose donc d’abondantes quantités de marc de café. Un kilogramme de marc de café contient une énergie équivalente à 18MJ,1 tandis que le charbon en contient entre 18 et 25MJ.

Les étudiants ont lancé leur projet sous le nom de «Ciscombustible» et se sont lancés dans l’œuvre. Ils ont recherché, conçu des prototypes, développé et testé des produits et même créé des cadres 3D pour découvrir la forme physique optimale du carburant.

En rassemblant leurs connaissances dans les domaines STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), leurs compétences en résolution de problèmes et leur désir d’aider leur communauté, les étudiants ont pu créer avec succès leur café moulu. Cette réalisation innovante leur a permis de décrocher la première place de Solve for Tomorrow en Colombie.

«Selon nos recherches, on s’attend à ce que les émissions de CO2 du charbon représentent 60% des émissions totales d’ici 2030», a raconté l’un des étudiants de l’équipe Ciscombustible. «Notre objectif est de voir la source de carburant que nous avons développée réduire les émissions de CO2 de 10%. Nous maintiendrons notre passion pour ce travail et continuerons d’avancer jusqu’à ce que nous atteignions notre objectif de protéger notre environnement!

L’accès à l’eau potable est essentiel pour maintenir une bonne santé et prévenir les maladies. Cependant, obtenir de l’eau propre s’avère une tâche difficile dans certaines régions du Paraguay où les sources d’eau sont contaminées par des polluants et du sel.

«Il doit y avoir un moyen de fournir de l’eau potable pour que les gens puissent boire sans avoir à s’inquiéter.» Telle était la pensée des étudiants paraguayens, Jazmín et Diego. Ces deux participants à Solve for Tomorrow ont proposé un dispositif de dessalement portable équipé d’un panneau solaire et l’ont baptisé «MBARETICS». Cet appareil, nommé d’après le mot espagnol pour «ICT» et le mot guarani pour «fort», élimine efficacement les impuretés lors du filtrage de l’eau polluée. Comme elle ne nécessite aucune électricité et peut être transportée facilement, la solution a été jugée particulièrement utile pour les habitants des zones rurales.

«Des experts d’entreprises locales et de l’Université d’Asunción nous ont fourni des conseils utiles pendant le développement», a déclaré Jazmín. «Le processus de développement était difficile car nous avons dû poursuivre le projet à distance en raison de la crise sanitaire actuelle. Mais cela en valait toujours la peine, car nous avons pu développer une solution significative pour notre communauté.

Sokwei et Kai Lin, étudiants de la Republic Polytechnic University de Singapour, estiment que lutter contre le changement climatique et permettre la durabilité environnementale sont des questions de la plus grande urgence. En examinant les causes du réchauffement climatique, le couple a découvert que d’énormes quantités de produits chimiques sont utilisées et rejetées dans l’air lorsque le cuir est produit à partir de peaux d’animaux.

Alors qu’ils cherchaient une solution qui garantirait la qualité ainsi qu’une production éthique et durable, le couple a découvert que le gaspillage alimentaire pouvait être la réponse. Comme Singapour a produit plus de 740000 tonnes de déchets alimentaires rien qu’en 2019, les étudiants ont réalisé qu’il serait doublement bon pour l’environnement si les déchets pouvaient être réutilisés à leurs fins. Après des mois d’expérimentation, ils ont finalement développé «SUSKIN», un cuir 100% vegan fabriqué à partir de déchets alimentaires.

Étant donné que les deux se sont spécialisés dans les études du comportement des consommateurs plutôt que dans la science, ils ont fait face à de nombreux obstacles tout en recherchant le bon matériel et en menant des expériences. Finalement, et malgré une série de revers, ils ont finalement réussi à créer un cuir vegan à la fois durable et éthique.

L’équipe a remercié Solve for Tomorrow pour leur avoir enseigné une variété de nouvelles choses et amélioré leurs compétences en résolution de problèmes. Ils ont également mentionné que le programme avait suscité un intérêt pour les questions sociales et leur a montré comment s’attaquer seuls à des tâches difficiles. À l’avenir, ils prévoient de continuer à créer des matériaux durables de haute qualité.

1 MégaJoules. 43,1 MJ correspond à un mètre cube de gaz de ville.