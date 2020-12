La gamme de produits Nest de Google est désormais officiellement prise en charge par la plate-forme SmartThings de Samsung. La nouvelle a été confirmée dans un communiqué de presse de Samsung, ce qui signifie que les thermostats Nest, les caméras de sécurité et les sonnettes intelligentes de Google peuvent désormais être contrôlés via l’application SmartThings. De plus, les appareils Nest seront désormais automatisables via les commandes vocales de l’Assistant Google ou directement depuis l’application SmartThings.









Application Samsung SmartThings

Le communiqué de presse explique également que les utilisateurs de Samsung pourront bientôt diffuser leurs appareils Nest sur des appareils intelligents Samsung tels que des téléviseurs et d’autres appareils connectés comme le réfrigérateur Family Hub.

Samsung SmartThings compte désormais plus de 63 millions d’utilisateurs actifs et travaille avec plus de 180 marques certifiées. Samsung a également rétabli son objectif de continuer à travailler vers un système universel d’appareils intelligents pour la maison.

